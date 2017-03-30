东芝加紧退出多国核电业务 日本政府或受打击

【共同社3月30日电】随着持续巨亏的东芝美国核电子公司西屋电气（WH）申请破产，除美国之外东芝还将加紧撤出在印度、中国、英国等国的核电业务。能否尽快出售手中持有的西屋及英国核电子公司的股份将成为当前的焦点。

去年6月美国和印度两国政府达成协议，将由西屋在印度建设共计6个核电机组。双方计划在今年6月底前签订合同，但如今此事可能告吹。去年11月与印度签署核能协定试图推进核电出口的日本政府也或将遭受打击。

东芝还计划通过出资6成的英国子公司“NuGeneration”在英国西北部的穆尔赛德建设3个核电机组，但在西屋问题曝出后东芝改变方针，考虑将英国子公司的股份也予以出售。由于穆尔赛德核电站与英国的电力供应计划关系重大，日英两国政府去年12月就新核电站建设签订了加强合作的备忘录。东芝若此番收手，也恐将对日英关系造成不利影响。

在中国，西屋在三门核电站（浙江省）和海阳核电站（山东省）各负责制造2座反应堆。计划最先启用的三门1号机组已经比原先推迟了约3年。东芝有意出售西屋股份，结束与该项目的关系。

出于安全方面的原因出售核电业务并非易事，因此在亚洲与日本一样和美国关系深厚的韩国政府系的韩国电力公司成为了候选买家。

韩国电力称在核电技术方面正被中国追赶，有意借助西屋的技术和专利在前景光明的海外市场重整旗鼓。不过，由于下届总统热门人选、最大在野党“共同民主党”前党首文在寅打算改变推进核电的政策，出售谈判能否完成前景难料。（完）