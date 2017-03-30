聚焦：东电被质疑仍在隐瞒 规制委罕见出重手

东电被质疑仍在隐瞒 规制委罕见出重手 在原子能规制委员会临时会议上，委员长田中俊一（右）要求东京电力公司社长广濑直己重新提交柏崎刈羽核电站审查申请书。2月28日摄于东京都港区。（共同社）

【共同社3月30日电】在东京电力公司力争重启的柏崎刈羽核电站6、7号机组（位于新潟县）审查过程中，东电的相关做法招致了当地及原子能规制委员会的不信任。规制委员会2月召见东电社长广濑直己，要求其重新提交审査申请书。虽然福岛核事故已经过去6年，但“东电安全意识毫无改变”的批评声仍不绝于耳。委员长田中俊一3月29日在记者会上提醒道：“安全文化的最大关键在于最高层管理”。

▽罕见举动

要求重新提交申请书的导火索是东电在约3年前就已知晓柏崎刈羽的免震重要栋抗震性不足的估算结果，却并未在审查会议等场合如实报告。

“因为事故丧失了社会信任，明明必须比别人付出加倍的努力，却发生了这种事情。”在广濑也出席的2月28日召开的规制委员会临时会议上，田中以严厉的口吻加以指责。

规制委员会就审查中的核电站与电力公司社长会面十分罕见。田中表示“我们不得不对作为审查前提的申请内容抱有疑义”等，要求东电重新提交申请书，原定1小时的会议只进行了约30分钟。

▽缺陷依旧

在免震栋问题曝出之前，还有其他引发质疑之事。东电去年10月承认设置在1～4号机组靠海一侧的防波堤可能会因为地震造成的地盘液态化而出现损伤。而据规制委员会相关人士透露，东电在那之前一直坚称“不会发生液态化”，在规制委员会多次确认其依据的过程中才终于承认。

“东电在说明的内容和依据发生变化时，并不对那些变化做出说明。如果有缺陷就说有缺陷，有变化就说有变化，只有自己说出来才能挽回信任，可东电却没能做到。”代理委员长更田丰志如是说。

会上，其他委员也相继发难，广濑社长只得低头承认：“确实存在因为零星上报或事后上报而造成被质疑存在隐瞒的情况。”

▽遥远的重启

根据东电的说明，他们原本打算将免震栋作为事故发生时的处置据点使用，柏崎刈羽核电站在发生预想的地震时即使免震栋发生摇晃，多数情况下并不会撞上位于地下的周围墙壁。但到了今年2月东电突然称其在2014年进行过估算可能会撞上，但也仅仅是将其写入了审查会议的资料中，在规制委员会方面过问之前并未积极地尝试说明。

东电原子能选址总部长姊川尚史解释称“我们认为估算的可靠性很差，公司内部的信息共享也不够充分”，但多年来一直反对柏崎刈羽核电站的柏崎市议会议员矢部忠夫愤怒地称“隐瞒体质或许仍未改变”。

对于规制委员会的要求，广濑承诺“会好好更正”。但因为多达数千页的相关资料全部都要加以确认，提交时间难以预见。新潟县知事米山隆一作为重启前提的福岛核事故验证工作等也需要花费数年时间，在此情况下东电作为经营重建支柱的柏崎刈羽核电站的重启将变得越来越遥远。（完）