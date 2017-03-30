Close

共同网

2017年03月30日 19時06分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

关电未支付约17亿日元加班费 涉及逾万名员工

2017年03月30日

　　【共同社3月30日电】关西电力公司30日透露，截至去年年底的两年内尚有总计约16.99亿日元（约合人民币1亿元）加班费未支付给约1.29万名员工。鉴于被指存在过劳自杀和额外加班补贴收入未支付问题，公司此前实施了调查。

　　据悉，关电通过确认全体约2.24万名员工邮件发送信息等，核实实际出勤情况。两年内未支付金额超过300万日元的有5人，均为关电总部员工。

　　关电方面表示，未支付的加班费将在4月发薪日当天发放。

　　关电将对加班调查结果等进行汇总，并向对其提出纠正建议与指导的劳动基准监督署汇报。

　　有关高滨核电站1、2号机组（位于福井县）延长运转一事，关电应对原子能规制委员会审查的一名男性课长去年4月过劳自杀。此外，劳基署方面还指出存在关电总部员工额外加班补贴收入未支付的问题。

　　针对一系列问题，关电今年1月成立以社长岩根茂树为首的委员会，公布了主要内容为原则上禁止月加班时间超过80小时的防止问题再度发生措施。

　　关电方面表示：“将真诚对待调查结果，创造使员工能够健康活跃的职场环境。”（完）

栏目

返回上一页

相关报道
编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年03月23日日本大使馆就“3·15”晚会书面质询央视
  2. 2017年03月25日访台的日本副大臣称日台非政府关系不变
  3. 2017年03月26日焦点：金正男案被告供述称朝鲜籍嫌疑人曾具体指示
  4. 2017年03月25日日本前众院议长河野洋平4月将携经贸代表团访华
  5. 2017年03月24日联合国通过朝鲜人权问题决议案

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网