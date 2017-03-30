关电未支付约17亿日元加班费 涉及逾万名员工

【共同社3月30日电】关西电力公司30日透露，截至去年年底的两年内尚有总计约16.99亿日元（约合人民币1亿元）加班费未支付给约1.29万名员工。鉴于被指存在过劳自杀和额外加班补贴收入未支付问题，公司此前实施了调查。

据悉，关电通过确认全体约2.24万名员工邮件发送信息等，核实实际出勤情况。两年内未支付金额超过300万日元的有5人，均为关电总部员工。

关电方面表示，未支付的加班费将在4月发薪日当天发放。

关电将对加班调查结果等进行汇总，并向对其提出纠正建议与指导的劳动基准监督署汇报。

有关高滨核电站1、2号机组（位于福井县）延长运转一事，关电应对原子能规制委员会审查的一名男性课长去年4月过劳自杀。此外，劳基署方面还指出存在关电总部员工额外加班补贴收入未支付的问题。

针对一系列问题，关电今年1月成立以社长岩根茂树为首的委员会，公布了主要内容为原则上禁止月加班时间超过80小时的防止问题再度发生措施。

关电方面表示：“将真诚对待调查结果，创造使员工能够健康活跃的职场环境。”（完）