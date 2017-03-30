东芝社长在临时股东大会就巨额亏损道歉

【共同社3月30日电】正处于经营重组期的东芝公司30日在千叶市的幕张国际会展中心召开了要求批准拆分半导体业务成立新公司的临时股东大会。社长纲川智在会议伊始表示“给各位股东再三造成困扰，非常抱歉”，就美国核电子公司西屋电气（WH）破产导致公司出现史上最大亏损道歉。股东愤怒地表示“无法接受突如其来的巨额损失”。

对于表明担忧摘牌退市的股东，纲川回答称“会竭尽全力避免退市”。

上午10点开始的大会上批准了为填补巨额损失成立新公司的计划，下午1点半左右会议结束。这仅次于2015年9月因财务造假丑闻召开的临时股东大会，是时间第二长的临时股东大会。长期统筹核电业务并负起责任辞去董事长一职的执行董事志贺重范因“健康原因”未出席。

大会上，公司方面就2006年收购西屋的经营判断称“没有错误”。股东表示“为什么没有早一点注意到损失”、“感受不到重组的决心”等，也出现了强势追责的一幕。

大会前，有股东表达不安称“想好好发出怒声”、“想要问问他们准备怎么保护核电技术和技术人员”。

东芝29日宣布西屋已申请适用《美国联邦破产法》第11条。破产处理带来的追加损失预计造成东芝2016财年合并报表出现1.01万亿日元（约合627亿元人民币）净亏损。资不抵债的金额将增至6200亿日元。纲川谋求理解称“（西屋的破产处理）可以阻断海外核电风险，力争通过其他业务来重振”。

东芝力争拆分半导体主力产品“闪存”业务成立新公司，将大部分股票出售，以获得超过1万亿日元的资金。一名负责干部说明称“要改善财务基础需要（外部的）经营资源”。东芝将最初的招标定在29日截止，正式开始了收购方甄选工作。（完）