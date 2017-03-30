Close

共同网

2017年03月30日 19時06分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

iDeCo推出电脑推荐养老金运用产品服务

2017年03月30日

　　【共同社3月30日电】今年起加入对象扩大的个人型确定支出养老金“iDeCo”中，资金运用工作已开始由电脑在网上提供支援服务，取代原先的由相关人员提供建议。加入者回答简单提问后，由系统提议合适的运用产品。此举旨在以年轻人加入较多的iDeCo为契机，扩展投资者的范围。

　　iDeCo中，可自己决定资金及运用商品，根据运用的情况得出养老金的领取金额。税制上有优惠措施，但也有原则上到60岁前不可取出等制约。刚开始使用的人有着不知该选哪种商品的疑惑。

　　由电脑向每个人推荐适合的投资信托等产品的服务被称为“机器人顾问”。让加入者回答多个问题，确认投资者期待的收益及对投资的理解程度。在这一基础上，提议如何将预计有高回报的产品及价格稳定的产品进行组合。

　　瑞穗银行今年1月配合iDeCo的加入对象扩大增强了机器人顾问的功能。例如，输入今后的目标金额，目前余额和目标若差距较大，就会建议提高风险较大但有望得到高回报的海外股票的比例。

　　个人型DC推进小组次长大久保康雄表示：“原本加入者大多将钱投向保本型产品，希望能通过iDeCo向投资的世界迈出一步。”

　　从事机器人顾问业务的“金钱设计”公司（位于东京）也加入了iDeCo。公司与开展福利厚生业务的“Benefit One”公司（东京）携手，呼吁与该公司签约的企业员工使用服务。加入手续也很简单，使用智能手机最快约10分钟可以完成输入。

　　冈三证券也将最快在4月开始提供机器人顾问服务。系统从面向iDeCo的约30种投资信托中提出推荐商品。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年03月23日日本大使馆就“3·15”晚会书面质询央视
  2. 2017年03月25日访台的日本副大臣称日台非政府关系不变
  3. 2017年03月26日焦点：金正男案被告供述称朝鲜籍嫌疑人曾具体指示
  4. 2017年03月25日日本前众院议长河野洋平4月将携经贸代表团访华
  5. 2017年03月24日联合国通过朝鲜人权问题决议案

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网