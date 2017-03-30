iDeCo推出电脑推荐养老金运用产品服务

【共同社3月30日电】今年起加入对象扩大的个人型确定支出养老金“iDeCo”中，资金运用工作已开始由电脑在网上提供支援服务，取代原先的由相关人员提供建议。加入者回答简单提问后，由系统提议合适的运用产品。此举旨在以年轻人加入较多的iDeCo为契机，扩展投资者的范围。

iDeCo中，可自己决定资金及运用商品，根据运用的情况得出养老金的领取金额。税制上有优惠措施，但也有原则上到60岁前不可取出等制约。刚开始使用的人有着不知该选哪种商品的疑惑。

由电脑向每个人推荐适合的投资信托等产品的服务被称为“机器人顾问”。让加入者回答多个问题，确认投资者期待的收益及对投资的理解程度。在这一基础上，提议如何将预计有高回报的产品及价格稳定的产品进行组合。

瑞穗银行今年1月配合iDeCo的加入对象扩大增强了机器人顾问的功能。例如，输入今后的目标金额，目前余额和目标若差距较大，就会建议提高风险较大但有望得到高回报的海外股票的比例。

个人型DC推进小组次长大久保康雄表示：“原本加入者大多将钱投向保本型产品，希望能通过iDeCo向投资的世界迈出一步。”

从事机器人顾问业务的“金钱设计”公司（位于东京）也加入了iDeCo。公司与开展福利厚生业务的“Benefit One”公司（东京）携手，呼吁与该公司签约的企业员工使用服务。加入手续也很简单，使用智能手机最快约10分钟可以完成输入。

冈三证券也将最快在4月开始提供机器人顾问服务。系统从面向iDeCo的约30种投资信托中提出推荐商品。（完）