东芝核电子公司申请破产在美引发续建前景担忧

【共同社纽约3月30日电】受东芝美国核电子公司西屋电气（WH）在美申请破产影响，向西屋发包建设核电机组的电力公司项目能否继续展开的担忧29日在美国蔓延。此外，美国政府内也有意见要求在制定公司重组措施时对安全问题予以考虑。

向西屋发包建造两座核电机组的美国斯卡纳电力公司29日召开电话记者会，提出未来的4个可选项：（1）继续2座核电机组的建设；（2）集中建设一座，另一座推迟完工时间；（3）继续一座的建设，另一座撤资停建；（4）全面撤资退出建设计划。

在项目前景越发难料的情况下，斯卡纳公司首席执行官（CEO）对继续建设表示出强烈意愿，称“最好选项是完成它”。

美国《华尔街日报》（网络版）29日报道称，向西屋发包建设核电机组的美国南方电力公司将要求东芝和日本政府为完成项目提供支援。该公司CEO向该报称，“期待东芝（把建设）完成到最后。”

另一方面，美国能源部发言人29日接受共同社采访时指出，“期待相关方面就保护美国纳税人、顾及能源政策和安全的重组措施达成协议。”（完）