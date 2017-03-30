厚劳省调查发现父母吸烟可能导致子女肥胖

【共同社3月30日电】在婴儿期有被动吸烟史的儿童长大后肥胖的比例较高。日本厚生劳动省近日在“21世纪出生儿纵断调查”分析结果中指出了这一倾向。调查显示：出生6个月时父母曾在室内吸烟的男孩13岁时肥胖率和无此类经历的儿童相比高出3个百分点，女孩则高出2个百分点。

厚劳省指出“被动吸烟和儿童肥胖的因果关系此前也被指出过。虽然目前尚不清楚具体机制，但通过调查证实有一定的关联性”，呼吁需要加强防止被动吸烟的措施。

该调查持续跟踪了2001年出生儿童的成长和抚养状况，旨在把数据运用到少子化对策等政策措施中去。此次围绕被动吸烟史和成长的关系，对已满13岁儿童的第13次（2014年实施）调查结果进行了详细分析。对象约为1.3万名男孩和1.2万名女孩。

调查发现，男孩出生6个月时父母曾在室内吸烟、确认有被动吸烟史的分组（吸烟组），超过根据身高和体重计算的肥胖指标的比例（肥胖率）为11%；而父母不吸烟、没有被动吸烟史的分组（非吸烟组）则为8%。

女孩吸烟组的肥胖率为7%，但非吸烟组仅为5%。此外还确认该倾向自最初调查的2岁6个月时起就没有变化。（完）