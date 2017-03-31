日本关西机场民营化将满一年 开端良好

【共同社3月31日电】日本关西机场和大阪（伊丹）机场将于4月1日迎来运营权移交给民间出资的“关西机场公司”一周年。在外国游客增多和廉价航空公司（LCC）活跃的推动下，经营权长达44年的民间经营开端良好。今后则将着力提高服务质量，扩充新航线，力争使两个机场成为能稳定盈利的机场。

从去年4月起至今年2月，关西机场的旅客人数持续同比上升。关西机场和大阪机场2016年度的旅客数总计将达到创新高的4050万人次左右。关西机场公司社长山谷佳之介绍经营状况良好的原因表示：“因放宽签证发放条件和LCC各公司积极投资等综合因素，外国游客的增长势头迅猛。”

为了将旅客数增长转化为收益，今年1月启用的关西机场第二航站楼（国际航线）首次开设了拆除店铺之间墙壁、方便游客来回走动购物的免税店。大阪机场也计划在2020年春季新设同样的免税店。

另外，鉴于曾经提振关西机场的中国航线因中国经济增长减速“略微出现停顿之势”（山谷语），针对国际航线集中于亚洲地域的课题，关西机场公司采取了欧美等长途航线着陆费优惠的解决措施。在日本国内航线方面，则进一步增加廉航数量，力争成为便于转机的枢纽机场。

日本政府把促使民间资金活用于公共基础设施作为经济增长战略的内容之一，除去年启动民间运营的仙台机场外，今后将选定运营方的高松、福冈等各地机场也在全面推进民营化工作。

除现有的两处机场外，关西机场公司还考虑对基本已确定获得运营权的神户机场有效加以利用。是否能以民间企业特有的迅速性来推进具备舒适服务和高效率的机场运营？作为领先其它机场的模范事例，关西机场公司或将得到越来越多的关注。（完）