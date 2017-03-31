话题：日式医疗在俄远东地区大受好评

日式医疗在俄远东地区大受好评 日本理疗师小岩干在俄罗斯符拉迪沃斯托克日式复健。摄于2月。（共同社）

【共同社符拉迪沃斯托克3月31日电】在医疗环境被指不够完善的俄罗斯远东地区，导入日式医疗的尝试已经开始，包括针对交通事故患者等的长期复健、活用精密体检的预防医学等。在远东居民对日本技术高度信任的背景下，在符拉迪沃斯托克运营的日本图像诊断中心的就诊人数也逐年增加。日式医疗也被定位为安倍政府对俄经济合作的主要内容之一。

“最困扰的是什么呢？”北斗医院（位于北海道带广市）的理疗师小岩干（42岁）问一位男子。

该男子47岁，在去年5月在一起摩托车事故中左手和左脚骨折。小岩判断其走路不稳的原因是“髋关节不稳定导致肌肉没有动作”，指导说“挺直腰板，把力量集中在腹部走走看”。

运营北斗医院的社会医疗法人“北斗”正与机械设备巨头日挥（位于横滨市）公司探讨在符拉迪沃斯托克设复健门诊。这天，小岩向俄罗斯专家们实际演示了日式复健法。

小岩认为俄远东地区的现状是“工作人员不足，旨在回归社会的（复健）项目没有一贯性，周期也过短”。

北斗自2013年起投资约1.5亿日元（约合人民币930万元），在符拉迪沃斯托克运营配备了日本产断层成像设备（CT）、核磁共振成像设备（MRI）的医疗中心，大力推出日式精密体检等项目。去年就诊人数超过8000人，预约几乎全满。

北斗的医疗中心与位于日本的总部共享CT图像等，患者也可以得到日本医生的诊断。在远东另一中心城市哈巴罗夫斯克，今年也将开设由其他日本企业出资的诊断中心。

精密体检费用4.15万卢布（约合人民币5000元）等，在俄罗斯绝对称不上便宜，但因颈部痛楚前来就诊的纳塔丽娅・斯捷潘诺娃（音译，64岁）称赞说：“我觉得日本的医疗品质是最好的。”（完）