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英媒发布日本大学排名 东大居首

2017年03月30日

　　【共同社3月30日电】英国教育刊物《泰晤士高等教育》30日发布了与日本倍乐生集团合作的首个日本版大学排名，第一名是东京大学，第二是东北大学，第三是京都大学。据悉，相较重视科研能力的世界大学排名，日本版把重心放在本科教育力量上，结果排名前20位的学校中，国立大学占了15个。

　　日本版以经常项目收入和教员人数等各大学的数据、倍乐生提供的考取学生的学习能力信息、向企业进行的印象调查等为基础，设置了“教育资源”、“教育满意度”、“教育成果”、“国际性”4个领域共11项指标，为各大学打分。

　　第1至9位是7所原帝国大学（即现东京大学、东北大学、京都大学、名古屋大学、大阪大学、九州大学、北海道大学）及东京工业大学和筑波大学，由国立大学独占。私立大学中，早稻田大学列第10位，庆应大学列第11位。

　　从不同领域排名来看：评估每名学生所占资金等的“教育资源”领域中，东京医科齿科大学居首；关注外国学生比率等的“国际性”领域中，立命馆亚洲太平洋大学居首；“教育满意度”领域的首位是国际教养大学；“教育成果”领域首位是东京大学。

　　倍乐生表示该排名“将成为多角度向全世界希望上大学的人群展示日本大学魅力的工具。”《泰晤士高等教育》去年9月发布的世界大学排名中，东京大学（39位）和京都大学（91位）进入了前200位。（完）

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