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2017年03月31日 02時04分

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追踪安倍晋三首相（30日）

2017年03月30日

<上午>

09:49 从公邸至官邸。

10:09 会见首相助理河井克行。

10:30 会见自民党选举对策委员长古屋圭司、首相助理柴山昌彦。

11:26 会见自民党“有关东海资源开发的委员会”委员长原田义昭等人。

11:50 会见前总务相新藤义孝。

11:55 会见新任最高法院法官户仓三郎及其前任大谷刚彦。

<下午>

12:10 与公明党党首山口那津男共进午餐。

13:03 在官邸南庭与公明党党首山口那津男赏樱花。

14:21 接受自民党安全保障调查会长今津宽、有关弹道导弹防御的讨论小组主席小野寺五典等人的建议书。

14:36 会见国家安全保障局局长谷内正太郎、外务省综合外交政策局局长石兼公博、防卫省的防卫政策局局长前田哲、统合幕僚长河野克俊。

15:03 会见经济产业相世耕弘成、经济产业省事务次官菅原郁郎。

15:25 接受综合海洋政策总部参事会议主席宫原耕治提交的关于下期海洋基本计划的意见书。海洋政策担当相松本纯在座。

15:50 会见内阁情报官北村滋。

16:21 会见外务省综合外交政策局局长石兼公博。

16:34 会见总务副大臣赤间二郎、总务省官房长山田真贵子、外务省亚洲大洋洲局局长金杉宪治。

17:19 出席经济财政咨询会议。

18:29 抵达东京芝大门的日本料理店“割烹 宫本”，与自民党参院议员江岛洁等第二次当选的该党参院议员共进晚餐。

20:55 返回东京富谷的私宅。（完）

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