文科省发布“下凡”最终报告 违法事例共62起

【共同社3月30日电】日本文部科学相松野博一30日发布了有关文科省有组织地参与公务员“下凡”（指国家公务员离职后在与原所在部门有关的法人机构等任职）问题的最终报告，表示自2月的中期报告后新确认35起违反《国家公务员法》的事例，违法事例总计达62起。此外，3名曾任事务次官者被处“相当于停职”的处分，前人事课课长藤江阳子受到停职处分等，当天共计新增37名处分对象。因“下凡”问题受到处分的累计43人，刷新文科省处分人数峰值。

松野在记者会上说明称，报告已提交内阁府的再就业等监视委员会并得到了批准。他道歉称“出现了众多被处分者，极为遗憾。我向国民道歉”，还就防止此类事件再发表示要“改革组织风貌，养成守法意识”。

报告指出，2008年12月底起修改后的《国家公务员法》生效，在职公务员不得斡旋“下凡”，因此前人事课职员岛贯和男成为协调角色，开始“下凡”斡旋。有些案例是由人事课职员通过与岛贯沟通信息，确定“下凡”方案后，报告给人事课长和事务次官的，松野承认“斡旋机制是在文科省有组织地参与下运用的”。

另一方面，62件违法事例中的30件是文科省干部和职员不经岛贯直接斡旋的。藤江担任人事课长期间，该省曾介绍前经济企划厅职员作为新潟大学理事候选人，还促成前外交官在东京外国语大学再就业，担任特任教授。

处分对象中有27人为现任职员，其余为前职员。因实际上无法处分前职员，文科省采取了“相当于处分”的处理。前事务次官前川喜平等因维持有组织斡旋被问责，受到严厉处分。成为处分对象前事务次官、现驻保加利亚大使山中伸一将辞职。

监视委员会在1月发布的报告中，指出包括前局长在早稻田大学再就业事例在内的10起案例违法，另有28起案例有违法嫌疑，要求文科省进行调查。违法事例从中期报告的27起，增长了一倍多。

违法事例中的一件是文科省干部将有关大阪滋庆学园的大学设置批准信息泄露给了外部职员，被认定为属于《国家公务员法》禁止的“信用丧失行为”。

为防止再度发生此类事件，报告要求把与再就业监管相关的业务从人事课剥离，构建有外部专家参加的违规监督机制。（完）