金正男遗体运往朝鲜 9名马来西亚公民回国

金正男遗体运往朝鲜 图中3月30日搭乘从马来西亚吉隆坡飞往中国北京航班的男性或为金正男遇害案嫌疑人之一Kim Uk Il。（共同社）

【共同社北京、吉隆坡3月31日电】有关朝鲜的金正男在马来西亚遇害一案，从吉隆坡出发可能运送金正男遗体的马航客机31日凌晨抵达北京。据分析遗体将运往朝鲜。另一方面，因朝鲜限制离境措施而滞留在平壤的外交官等9名马来西亚公民31日清晨回国。

可能是涉嫌参与此案的朝鲜驻马来西亚大使馆二等秘书Hyon Kwang Song和朝鲜国营高丽航空公司员工Kim Uk Il搭乘了前往北京的马方飞机。该事件实际上在真相不明的情况下落幕。

据悉马朝两国政府就将金正男遗体移交给“在朝家属”达成协议，遗体将从北京运往平壤。

经确认，朝鲜外务省负责亚洲地区等事务的外务次官崔希铁、负责宣传的李东日等与马方进行交涉的朝鲜政府代表团也搭乘了该航班。

代表团相关人员等抵达北京国际机场后分乘两辆车，从VIP通道离开机场前往朝鲜驻华大使馆。

另一方面，9名马来西亚公民30日晚搭乘航班从平壤出发，经停中国福建省转机后吉隆坡国际机场，与等候在此的家人拥抱庆祝。

据朝中社消息，两国30日发布消息称围绕遗体移交给朝方、及解除对对方公民的离境限制措施、磋商重启免签入境制度等达成了协议。（完）