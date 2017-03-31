福岛县4个町村的疏散指示今明两天解除 3月31日早晨，福岛县浪江町疏散指示解除后居民们向慰灵碑默哀。（共同社）

【共同社3月31日电】日本政府31日解除了因福岛核事故向福岛县饭馆村、川俣町、浪江町3个町村发出的部分疏散指示。4月1日该县富冈町的部分疏散指示也将解除。上述4个町村的对象居民在2月底至3月1日时合计约1.2万户，约3.2万人。

虽然东日本大地震和福岛核事故已过去6年，灾后重建有望提速，但人们对于核辐射的不安根深蒂固，购物、医疗等相关生活基础设施也尚不完备。要推进居民返家仍存在诸多课题。

此次解除的是政府设定的3种区域中除辐射量较高的“返家困难区域”以外的“居住限制区域”和“疏散指示解除准备区域”。政府为了到3月底前解除疏散指示，在上述地区推进了去污和生活基础设施建设。

川俣町将不再有疏散区域，但饭馆、浪江、富冈3町村及南相马、双叶、大熊、葛尾4个市町村共计7个市町村仍存在返家困难区域，疏散指示将持续。其中福岛第一核电站所在的双叶町和大熊町的居住限制区域和疏散指示解除准备区域也未能解除，全境仍为疏散区域。

关于返家困难区域，政府计划在区域内划定居民可以居住的“特定重建据点”，开展去污和建设，力争5年后解除疏散指示。

在这次的解除对象中，浪江町在解除区域内有居民登记的人数2月底时约为1.5万人，占全町的约八成。在迄今为止解除疏散指示的行政区划中对象人口最多。

日本政府复兴厅等去年8至9月实施的居民意向调查显示，浪江、富冈两町的居民有五成以上“已决定不回去”。尤其是30多岁以下的年轻人约有七成放弃返家。不返家的理由大多是担忧核电站的安全性，以及医疗环境、生活用水的安全性。

福岛核事故和东日本大地震导致的福岛县疏散人数到3月时约有7.7万人，与2012年5月高峰时的约16.5万人相比减少了一半。（完）