首次在日外国人歧视调查显示4成人找房子时被拒

【共同社3月31日电】日本法务省31日公布了首次以在日外国人为对象实施的有关歧视和偏见的调查结果。过去5年在日本找房子的2044名受访者中，曾遇到过因是外国人或没有日籍担保人而被拒绝入住的比例均达到约4成。看到房产介绍上写着“谢绝外国人”而放弃的受访者也占到约27%。

曾在日本找工作或工作的2788人中，有25%遭遇过求职时因是外国人而被拒的经历。其中几乎没有人不会说日语。从事同样的工作但工资比日本人低的情况也约占20%。

调查对象为年满18岁的18500人，其中4252人作出了回答。

占整体约30%的人称曾遭遇歧视性言论，听到过排外仇恨言论的4085人中，有约80%感到“不快”、“不能容忍”等。

另一方面，遭遇歧视时曾向有关方面咨询的受访者比例占整体的约11%，知道法务局人权咨询窗口的人也仅为约12%。

法务省认为，在2020年东京奥运会和残奥会之前，入境日本的外国人将不断增加，有必要掌握人权侵犯等的实际情况。此次委托公益财团法人“人权教育启发推进中心”进行了调查。

调查于2016年11月14日至12月5日在全国37个市区展开，平均每个市区随机抽取500人为对象。从国籍或出身地来看，中国和韩国占到半数以上，之后依次为菲律宾、巴西和越南。（完）