外国游客租车辅助APP实证试验将在宫城县启动

【共同社3月31日电】据日本宫城县《河北新报》30日报道，该县租车协会（位于仙台市）和从事系统开发的日立解决方案东日本公司（同）4月1日将启动以租车的外国游客为对象的实证试验。免费出借辅助驾驶员的多语种平板终端，帮助其在不习惯的环境中驾车。

加入该协会的7家公司将参加实证试验。仙台机场和JR仙台站的总计13家店铺准备共23部平板终端，向利用租车服务的外国游客出借。

平板终端中将安装日立解决方案开发的驾驶辅助应用软件（APP）。应对英文、繁体中文和韩语，通过插图等介绍靠左行驶等交通规则、路标的含义、发生事故时的应对方法。关于外国人容易困惑的加油站、高速公路、按时收费停车场的使用方法，将通过视频讲解。

平板终端中还收录东北六县和新潟县的约320处景点信息。添加用数字显示位置信息的“地图编号”，实现向车载导航仪简单输入目的地。

实证试验将实施到7月上旬，将向使用者以调查问卷等了解服务的有效性。此后，试验对象范围将扩大至东北六县，计划到11月展开第二轮实证试验。

外国游客利用租车服务的情况有增加倾向。在参加实证试验的丰田租赁宫城公司（位于仙台市），2016年县内所有店铺的外国使用者数增加至上年的1.6倍。该协会专务理事上床隆澄表示：“在规则和礼仪不同的外国驾车很难。期待有效发挥平板终端的作用，使得租车观光的外国游客增多。”（完）