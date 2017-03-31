有方案提议皇后在天皇退位后改称“上皇后”

【共同社3月31日电】日本政府相关人士31日就面向天皇退位的制度设计透露称，政府内出现了把皇后的称呼改为“上皇后”的提案。其背景原因是考虑到天皇退位后很有可能改称“上皇”，因此不是使用“皇太后”这一令人联想到去世天皇之皇后的现有称呼，而是创设意味着“上皇之后”的新称呼更为理想。

不过，专家会议所咨询的专业人士中出现了拥护“皇太后”的意见，政府内也有要求慎重对待新称呼的论调。今后将在专家会议讨论的基础上推进探讨。天皇和皇后在退位后的敬称则正朝着仍称为“陛下”的方向进行协调。

关于天皇退位后的称呼，专家会议22日邀请的3名专业人士都提议使用“上皇”或正式名称“太上天皇”。政府内倾向于使用“上皇”的意见更多，而且专家会议的一名成员也暗示称为“上皇”比较恰当。

谈及皇后称呼的2人中，皇学馆大学教授新田均（神道学）主张使用“皇太后”，东京大学史料编纂所教授本乡惠子（日本中世史）则指出现有的“皇太后”称呼指的是“去世天皇的皇后”，与当今皇后的情况不同，因此“如果有更加妥当的称号，希望对其加以探讨”。

再考虑到宫内厅的意见是“因为有着‘前天皇未亡人’的印象，希望避免使用‘皇太后’”（相关人士语），政府内正在探讨创设新称呼的方案。其中，意味着“上皇之后”的“上皇后”似乎可能性较大。此外，也在研究称为“上皇宫”的方案。

专家会议计划4月4日开会，围绕天皇与皇后的称呼、秋筱宫的待遇等退位后的制度设计相关论点举行成员内部讨论。（完）