神户高中生社团助力外国游客观光 制作“用手指地图”

【共同社3月31日电】据日本《神户新闻》近日报道，神港学园神港高中（位于神户市中央区山本通4）的观光导游社团日前制作了用英文和中文显示前往市内旅游名胜交通方式的“用手指地图”。只要指一下外国游客等想去的地点，就可以向其介绍前往附近的公交车线路。4月开始将在旅游公交车“CITY LOOP”和部分市内公交车上使用。

原本开展英文会话等的ESS社团经过改头换面，成为了观光导游社团。成员有高一、高二的7名学生，正为在市内观光的外国人免费提供前往名胜或该校的向导服务。

该校的ALT（外语教学助手）对于“CITY LOOP”导游的介绍全是日语感到吃惊，于是与社团成员等商量了此事。社团成员与运行“CITY LOOP”的“神户交通振兴”展开沟通，着手制作了地图。

该地图是与ALT一同，耗时约3个月制作完成的。由于社团中也有来自中国的成员，因此也准备了中文版。此外，为了能让“CITY LOOP”的导游可以应对，还制作了用英文介绍名胜历史的资料。

除了前往王子动物园、南京町和神户临海乐园的公交车路线外，还准备了车费、抵达时间等设想的提问应答。这些资料会放在车内，由导游或司机应对。该社团负责人、正在念高二的松本龙一（17岁）说道：“有了这个地图的话，就能轻松观光。希望大家感受神户的历史和文化。”（完）