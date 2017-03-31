美驻联合国代表称将要求中国加大对朝鲜施压 美国常驻联合国代表黑莉接受共同社等日本媒体采访，称将要求中国对朝鲜加大施压力度。（图片不出售）（Getty=共同社）

【共同社纽约3月31日电】美国常驻联合国代表黑莉30日在纽约接受共同社等媒体的采访，强调“特朗普政府不允许”朝鲜核试验和洲际弹道导弹（ICBM）开发，并透露称，特朗普4月与中国国家主席习近平会谈中将要求中国对朝鲜加大施压力度。

黑莉是特朗普政府的部长级高官，这是她首次接受日本主要媒体采访。有关叙利亚内战，她表示“应优先考虑的已经不是要求阿萨德总统下台”，强调与强烈要求阿萨德下台的奥巴马前政府立场不同。

黑莉指出，“中国称对朝鲜表示关切，希望朝鲜停止核试验，但必须通过行动来证明。有必要通过（彻底禁止进口朝鲜产煤炭等）施压来孤立朝鲜。”她表示，“特朗普和习近平将就（旨在阻止朝鲜核及导弹开发的）中国的责任好好地展开讨论。”

黑莉称，若朝鲜强行实施核试验或试射ICBM，美国“不会坐视不管”，暗示将采取加大制裁力度等报复性措施。

此外，有关包括绑架日本人问题在内的朝鲜人权侵犯问题，黑莉表示，将作为4月联合国安理会主席将之作为议题展开讨论。

有关叙利亚内战，黑莉称，“未必会用（奥巴马）前政府那样的方式看待阿萨德政府。而是应该考虑如何成功实现（迈向和平的）工作。将用全新的视角看待所有问题。”（完）