Close

共同网

2017年03月31日 19時23分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

日本共同社中文网站“共同网”定于4月9日改版。此前将向收费用户以电子邮件的方式发送新密码。
除收费阅读的网页外，免费网站4月9日也将全新上线。
即时呈现日本政治、经济、社会、日中关系等领域的最新消息与精彩照片。敬请期待。

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

美驻联合国代表称将要求中国加大对朝鲜施压

2017年03月31日

美驻联合国代表称将要求中国加大对朝鲜施压

美驻联合国代表称将要求中国加大对朝鲜施压

美国常驻联合国代表黑莉接受共同社等日本媒体采访，称将要求中国对朝鲜加大施压力度。（图片不出售）（Getty=共同社）

　　【共同社纽约3月31日电】美国常驻联合国代表黑莉30日在纽约接受共同社等媒体的采访，强调“特朗普政府不允许”朝鲜核试验和洲际弹道导弹（ICBM）开发，并透露称，特朗普4月与中国国家主席习近平会谈中将要求中国对朝鲜加大施压力度。

　　黑莉是特朗普政府的部长级高官，这是她首次接受日本主要媒体采访。有关叙利亚内战，她表示“应优先考虑的已经不是要求阿萨德总统下台”，强调与强烈要求阿萨德下台的奥巴马前政府立场不同。

　　黑莉指出，“中国称对朝鲜表示关切，希望朝鲜停止核试验，但必须通过行动来证明。有必要通过（彻底禁止进口朝鲜产煤炭等）施压来孤立朝鲜。”她表示，“特朗普和习近平将就（旨在阻止朝鲜核及导弹开发的）中国的责任好好地展开讨论。”

　　黑莉称，若朝鲜强行实施核试验或试射ICBM，美国“不会坐视不管”，暗示将采取加大制裁力度等报复性措施。

　　此外，有关包括绑架日本人问题在内的朝鲜人权侵犯问题，黑莉表示，将作为4月联合国安理会主席将之作为议题展开讨论。

　　有关叙利亚内战，黑莉称，“未必会用（奥巴马）前政府那样的方式看待阿萨德政府。而是应该考虑如何成功实现（迈向和平的）工作。将用全新的视角看待所有问题。”（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年03月25日访台的日本副大臣称日台非政府关系不变
  2. 2017年03月26日焦点：金正男案被告供述称朝鲜籍嫌疑人曾具体指示
  3. 2017年03月25日日本前众院议长河野洋平4月将携经贸代表团访华
  4. 2017年03月24日联合国通过朝鲜人权问题决议案
  5. 2017年03月26日日本两备控股豪华游轮拟2020年4月首航

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网