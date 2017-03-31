日经指数全年度上涨12.8% 未能守住万九大关

【共同社3月31日电】3月31日是本年度最后一个交易日，东京股市日经指数跌破19000点关口，创近1个半月来的新低。与上年度末相比上涨2150点，涨幅为12.8%，时隔1年再次实现年度上涨。但始于去年11月美国总统选举后的股市上涨日元贬值的“特朗普行情”已风头不再。

市场人士指出“人们对于特朗普政权运营的担忧与日俱增。经济前景伴随着不确定性，这样的大环境容易使抛压增强”。

日经指数当天下跌153.96点，收于18909.26点，跌幅为0.81%。东证指数下跌14.99点，收于1512.60点，跌幅为0.98%。全天成交量约为22.22亿股。

另一方面，中美等全球经济向好为股市上涨提供了一定支撑，在日元贬值的背景下“半导体、汽车等出口企业业绩值得期待”（市场分析人士语）。

早盘受隔夜美股上扬及日元贬值的提振，大盘一度上涨近150点。上午公布的中国制造业采购经理人指数（PMI）高位运行也增强了投资者信心。

不过，午后大盘开始掉头向下，临近收盘时跌幅进一步扩大。周末将至市场观望情绪急剧升温，机构投资者等的获利盘涌出对股指造成压力。（完）