东芝半导体新公司将成立 股权转让竞标结果5月出炉

【共同社3月31日电】处于经营重组期的东芝将于4月1日成立接手其半导体业务的新公司“东芝存储器”（位于东京）。为确保填补在美核电业务巨额亏损的资金，东芝将于5月选定股权出售对象，并在2017年度内完成转让手续。

东芝的存储媒体“闪存”在全球备受好评，半导体业务价值约达2万亿日元（约合人民币1230亿元）。截至3月29日的首轮竞标中，海外竞争对手、基金等约10家公司参与投标，甚至有企业给出了超过2万亿日元的方案。另一方面，似并没有有实力的日企参与投标。此前据传将有日本政府牵头的企业联合体参与角逐，但协调工作尚无进展。

海外企业中的有力候选者除了在三重县四日市市的工厂内共同生产半导体的美国西部数据外，还有美国银湖等投资公司以及台湾鸿海精密工业股份公司。韩国SK海力士等竞争对手也流露出收购意愿。

然而，半导体技术不仅是民间产业，还涉及军事领域，因此一旦敲定出售给韩国或是中国企业，日本政府或将加以阻止。经济产业相世耕弘成在31日内阁会议后的记者会上以“一般而言”作为开场白，就已向本届国会提交的《外汇法》修正案表示，“一旦通过并生效实施，将可对针对日本企业的违法投资采取事后强制命令出售股份等措施。”

由于已经破产的美国核电子公司严重亏损，东芝2016财年净利润亏损将高达约1万亿日元，为此社长纲川智表示将“选择能够帮助提高企业价值的公司以增强财务基础”，然而东芝可能不得不面临艰难抉择。

另一方面，金融担当相麻生太郎在31日内阁会议后的记者会上就东芝表示，“从长期来看必须重整经营，仅这一点是明确的。”（完）