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特朗普总统令或意在施压日中削减贸易逆差

2017年03月31日

　　【共同社华盛顿3月31日电】美国总统特朗普31日将分别签署两份总统令，一份是要求有关部门查明美国出现巨额贸易逆差的原因，另一份则是瞄准针对对象国不公平贸易的制裁关税，谋求进行修改。鉴于与中国国家主席习近平的首脑会谈、与日本安倍政府的经济对话举行在即，特朗普此举似乎意在向从对美贸易中获取巨额顺差的日中两国施压。

　　一份总统令要求调查每个主要贸易对象国、每一种代表性产品的逆差原因，并在90天以内进行汇报。商务部长罗斯30日在记者会上表示，此举有助于出台削减贸易逆差的方案。

　　美国2016年货物贸易逆差中，中国占了约一半，日本排在第二位。日美之间，汽车相关逆差金额巨大，将是特朗普政府下手查明原因的调查对象。

　　日美两国政府4月18日将在东京举行副首相兼财务相麻生太郎和副总统彭斯出席的经济对话的首次会议。虽然日方希望避免就个别领域进行磋商，但美方或许会在查明日美逆差原因之后，就要求纠正汽车贸易。

　　另一方面，美中首脑会谈4月6日和7日将在美国南部佛罗里达州举行。特朗普3月30日在推特发帖，对美中贸易逆差表示不满，预测称首脑会谈“将是非常艰难的”。他或许会直接向习近平要求纠正不公平贸易。（完）

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