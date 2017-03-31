日本政府探讨天皇退位后秋筱宫待遇问题

【共同社3月31日电】鉴于面向天皇退位的制度设计中出现了把皇后的称呼改为“上皇后”的提案，日本政府31日着手对将成为皇位继承顺序第一位的秋筱宫的待遇等遗留论点展开协调。正在讨论的方案是在法律上规定秋筱宫是“皇太子”，或是新设“皇太弟”身份。还有意见提出原样保留秋筱宫家，但实质上作为皇太子对待。4月4日举行的政府的专家会议中，该问题或许也将是焦点。

《皇室典范》规定成为皇位继承顺序第一位的天皇的儿子是“皇太子”。当今皇太子即位当新天皇后，其弟秋筱宫在皇位继承顺序中升至第一位，但根据现行法律，他无法成为“皇太子”。

由于作为皇太子一家生活费的“内廷费”与其它皇族金额不同，政府正在朝着不论形式如何，实际上把秋筱宫的待遇等同于“皇太子”的方向进行探讨。

在3月22日的专家会议上被征询意见的3名专业人士中，2人以海外也有把称号给予国王弟弟的先例为由，赞成称作“皇太子”，但另1人则主张称“皇太弟”，出现意见分歧。

不论选择何种称呼，都必须通过实现退位的特例法等做出规定。围绕是否应做出规定，政府相关人士将把“在海外能否获得作为皇太子的待遇”的观点列为判断材料。

如果秋筱宫成为“皇太子”，那么就会与天皇一样，全家都被当成“内廷皇族”对待，作为独立宫家的秋筱宫家可能消失。“皇太弟”是全新的身份，因此政府内也有否定性意见。专家会议上或许也会就是否保留秋筱宫家展开探讨。（完）