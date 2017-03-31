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日本关注韩国总统选举 拟呼吁维持安保合作

2017年03月31日

　　【共同社3月31日电】日本政府认为受韩国前总统朴槿惠被逮捕的影响，在野党势力在事实上已开始的总统选举中将增大，计划关注今后的形势发展。如果左派色彩浓厚的在野党候选人上台执政，或许会走对朝缓和关系的道路。有鉴于此，日本政府拟探讨呼吁韩方维持日美韩三国的安全保障合作，还在摸索让目前临时回国的驻韩大使长岭安政返回工作岗位的时期。

　　在朝鲜强行开发核与导弹的形势下，保守系的朴槿惠政府与日美合作，加强对朝施压。韩国与日本签署了《军事情报保护协定》（GSOMIA），美军最尖端导弹拦截系统“末段高空区域防御系统”（THAAD）导入工作也有推进。

　　不过，据传在5月总统选举中占优势的在野党候选人对与日本的安保合作、部署THAAD展示了慎重姿态。韩国左派执政时曾推进对朝缓和关系的外交，因此日本政府内对“日美韩三国的团结将出现动摇”（官邸消息人士语）的担忧情绪颇浓。

　　韩国在野党对日韩关于慰安妇问题的共识持否定态度也是不安因素。日方虽然为对抗在釜山设置了慰安妇少女像而在今年1月让长岭临时回了国，但日韩共识“已是日韩关系的基础”（外务省官员）的状况没有改变。

　　虽然日本政府计划就撤走少女像继续要求韩方采取具体措施，但也有意见提出应该让长岭早日返回岗位。自民党和公明党的干事长在31日的会谈中一致认为应该避免驻韩大使临时回国长期化。

　　首相官邸从一边警惕朝鲜的进一步挑衅行为，一边敦促韩国下届政府官员维持日韩慰安妇共识的观点出发，或许也将探索让长岭返岗的时机。（完）

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