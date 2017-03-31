日本政府调查显示2.7%的成年人曾有赌瘾

【共同社3月31日电】日本政府31日公布了为掌握赌瘾实际状况以2200名成年人为对象实施的首次访谈调查结果中期报告，作出回答的993人中有2.7%可能有过赌瘾。近一年或曾陷入上瘾状态的占0.6%。

由于综合度假区（IR）建设推进法（赌场法）实施后赌场解禁，赌瘾对策被视为一大课题，政府将加紧完善咨询与治疗体系。

政府当天召开相关阁僚会议，汇总了加强赌瘾对策的论点梳理，敲定今后的课题包括：（1）完善针对患者的咨询与治疗环境；（2）根据患者与家属的申请限制接触赌博；（3）根据儿童的成长阶段进行指导和启发。官房长官菅义伟表示：“将彻底全面地制定必要的对策。”

政府的调查对象为东京、大阪、名古屋等11个人口规模较大城市随机抽选的2200名成年人，其中993人作出答复。结果显示有26人（2.7%）可能有过赌瘾。根据人口普查数据进行简单计算，全国约为284万人。最近一年内或出现过上瘾状态的为5人，占比为0.6%。

厚生劳动省研究组2014年的简易调查结果显示，估算全国约有4.8%的成年人即536万人可能存在赌瘾。此次为首次进行访谈调查，较以往更为详细地询问了个别情况。政府今后将扩大调查对象，努力掌握更确切的实际情况。

自民与公明执政两党此前已汇总了有必要扩充咨询与治疗体系等的建议，要求政府加以应对。自民党计划通过议员立法的形式，向本届国会提交有关强化对策的基本法案。（完）