赌瘾调查结果显示玩扒金库上瘾者最多

【共同社3月31日电】日本厚生劳动省31日公布了赌瘾实际状况调查中以2200名成人为对象的访谈式调查结果。在作答的993人中，对疑似曾有赌瘾的26人（占2.7%）进行分析的结果显示，有16人回答称花钱最多的赌博是“扒金库”，人数最多。

负责调查的国立医院机构久里滨医疗中心（位于神奈川县横须贺市）院长樋口进在记者会上表示：“门店数量多、距离近这些交通便利因素以及不同于赌马、自行车比赛等而能随时玩，可能是原因吧。”

据厚劳省透露，共有26人被怀疑曾有过赌瘾，其中男性20人，女性6人。

关于花钱最多的赌博，除16人回答称是“扒金库”外，各有2人选择“赌博麻将、将旗”和“赌马”，有1人选择“自行车比赛”。剩下5人虽表示“不太赌博”，但被怀疑曾有过赌瘾。

26人中，近一年内疑似有赌瘾的共5人，其中男性4人，女性1人。平均年龄为45岁，每月花费的赌注平均为2.8万日元（约合人民币1725元）。

另一方面，厚劳省还公布了各国疑似赌瘾患者比例。在指出调查对象数量和调查方法存在差异的基础上，公布的美国、韩国等11个国家和香港的上述比例为0.2～2.4%。随着赌场的解禁，完善治疗和咨询体制成为紧要课题，政府将把调查对象扩大至1万人，力图更加准确地掌握实情。（完）