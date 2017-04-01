分析：马方优先救出人质 金正男案无望查明真相

【共同社吉隆坡、北京3月31日电】有关朝鲜的金正男在马来西亚遇害案，马朝两国政府就遗体移交给朝方、被禁足平壤的外交官等9名马来西亚公民离境等达成一致。可以说是希望平息事态免遭谴责的朝鲜迫使马方为尽快营救“人质”而作出了妥协。该事件可能已无望查明真相，两国间留下了很大的祸根。

事件发生约1个半月后的本月25日晚，在地处吉隆坡高档住宅区的朝鲜驻马大使馆2楼，使馆职员等在兴致勃勃地打台球。马朝两国接连出台限制对方公民离境等强硬措施，矛盾不断升级。韩国情报部门负责人分析称，朝方此举意在显示自己一方并未受到打击。

然而朝鲜不得不阻止来自国际社会的谴责声继续蔓延。据分析，26日在朝鲜大使馆内接受马警方问讯的嫌疑人等也很可能统一口径否认涉案，朝方将继续否认有组织地参与事件。

韩国政府以此次事件为契机，加快在联合国机构等对朝鲜的非人道行径发起追究。美国也考虑重新将朝鲜列为“支恐国家”，国际社会对朝谴责升级。几乎没有国家愿意倾听朝鲜坚称是“美韩阴谋”的主张，朝方的当务之急是尽快使这一事件落幕。

另一方面，马来西亚也面临着自己国内的情况，包括最快将于年内举行大选。有前政府相关人士指出，如果选举前救不出9名“人质”，马政府将陷入艰难处境。此外还分析称马政府的危机感在于“不清楚朝鲜将作出怎样的举动，也可能会像极端组织‘伊斯兰国’（IS）一样公开行刑”。

此次能达成协议，很大程度是因马来西亚优先确保9名公民的安全。有日本政府相关人士认为，全面否认参与事件的朝鲜凭借“人质外交”取得了这场外交胜利。（完）