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特朗普将签署总统令调查美国贸易逆差原因

2017年03月31日

　　【共同社华盛顿3月31日电】美国商务部长罗斯30日召开记者会称，总统特朗普将于31日签署总统令，对美国出现巨额贸易逆差的原因展开调查。总统令要求对每个主要贸易伙伴国和每一种代表性产品进行逆差原因分析，并在90天内做出报告。向美国出口大量汽车呈现顺差的日本也将成为调查对象。

　　此举旨在纠正与他国的不公平贸易从而削减逆差。特朗普认为，在他国以不当低价向美国出口时采取的反倾销税等制裁措施未充分起到纠正不公平贸易的作用，还将签署另一项总统令要求修改相关制度。

　　罗斯称“美国是发达国家中关税和非关税壁垒最低的国家。很多贸易伙伴国都比美国更为保护主义”，强调将尽全力纠正贸易不公平。他还列举了导致美国巨额逆差的国家，包括中国、日本、德国、墨西哥等。美国可能会逐个弄清逆差原因后迫使这些国家进一步开放市场。

　　特朗普政府还认为，受世界贸易组织（WTO）的规则束缚，基于美国法律的制裁措施受到制约也是逆差的原因之一。在调查逆差原因时，这一点也将进行详细调查。此外因对方国家诱导货币贬值也可能导致逆差，调查还将涉及汇率与逆差的关系。

　　罗斯指出，要根据WTO规则进行制裁过于缓慢，暗示美国可能不遵守WTO的规定，而是依据国内法采取严厉的制裁措施。（完）

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