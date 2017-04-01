金正男遗体及涉案朝鲜籍嫌疑人均已回国 3月31日，朝鲜驻马来西亚大使馆二等秘书Hyon Kwang Song（右）和高丽航空公司员工Kim Uk Il为返回朝鲜而抵达北京国际机场。（共同社）

【共同社北京3月31日电】关于朝鲜的金正男在马来西亚遇害一案，中国外交部发言人陆慷31日在例行记者会上称，在马来西亚死亡的朝鲜公民的遗体已经被运回国。金正男的遗体已移交给朝鲜。被怀疑参与事件的朝鲜籍嫌疑人等也于当天下午，从北京乘坐中国国航客机回到平壤。

朝鲜将在平壤的9名马来西亚大使馆人员等事实上扣作人质，以解放人质为交换条件，换回金正男的遗体和嫌疑人等，事件就此告终。交涉过程始终由朝鲜主导。

同机返回的4人分别是：朝鲜驻马来西亚大使馆二等秘书Hyon Kwang Song、朝鲜国营高丽航空公司员工Kim Uk Il、与马方进行交涉的外务次官崔希铁和外务省的李东日。

据相关人士透露，上述4人的名字出现在乘客名单中，并确认均办理了登机手续。一行31日乘坐朝鲜大使馆车辆抵达北京国际机场VIP通道，没有回应媒体采访。

陆慷没有明确指出遗体为金正男有可能是顾及到朝鲜主张遗体并非金正男。

朝鲜高官等乘坐中国国航客机较为罕见。高丽航空4月1日有航班飞往平壤，此举有可能是想尽早回国。

马来西亚政府原来采取不惜断交的强硬姿态展开调查，但在朝鲜3月7日禁止9人离境后，马方为实施救援而转为谈判姿态。30日通过朝中社发表的联合声明中，双方就遗体移交和允许朝鲜公民离境等达成协议。

马来西亚总理纳吉布30日表示将继续进行调查，但处罚已回国嫌疑人的道路已被切断，弄清事件全貌也已变得毫无希望。北京的外交消息人士指出，对于重视公民安全和人权的马来西亚而言，面对朝鲜极端措施时的备选项很有限。（完）