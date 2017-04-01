日本南极科研捕鲸船回国 未受明显妨碍

日本南极科研捕鲸船回国 3月31日上午，结束南极海域科研捕鲸任务的船只“日新丸”停靠山口县下关市的下关港。（共同社）

【共同社3月31日电】结束在南极海域科研捕鲸任务的3艘日本捕鲸船31日返回山口县下关市的下关港。这是2015年度重启科研捕鲸后的第二次调查，按照政府的计划捕获了333头小须鲸。反捕鲸团体“海洋守护者协会”曾表明将妨碍调查，但据水产厅称，并未遇到明显的妨碍活动。

船队自上午8点半左右起依次靠岸，得到了船员家属等的热烈迎接。下关市市长前田晋太郎在仪式上致辞称：“未遇到妨碍活动，顺利完成了调查。希望船员能与家人一起好好休息，养精蓄锐。”

水产厅次长长谷成人表示：“为重启商业捕鲸，希望切实继续进行调查。将坚持不懈地诉诸国际舆论。”与3个女儿一起迎接丈夫归来的宫本幸惠（40岁）笑着表示：“已经送他出海十多次了，但在海上航行中我还是会担心。看到他健康归来我就放心了。”

此次返回的除了去年11月从下关港出发的“第2勇新丸”（排水量747吨）外，还有“第3勇新丸”（同742吨）及母船“日新丸”（同8145吨）。

由于国际法院（ICJ）2014年3月勒令日本停止根据当时计划在南极海域进行科研捕鲸，日本政府2014年度仅进行了目视调查。之后按照新计划，从2015年度起重启了科研捕鲸。（完）