聚焦：朝鲜“人质外交”成功 免被认定国家参与

【共同社北京、吉隆坡3月31日电】对于严厉追究朝鲜金正男遇害案真相的马来西亚，朝鲜采取了实际上把外交官等作为人质的“边缘外交”，成功换回了遗体和嫌疑人等。虽然避免了被认定国家参与的最糟糕事态，但这种对长年友好国的过激措施再度给国际社会留下了朝鲜非人道主义的印象。另一方面，马来西亚则着力强调解救了“人质”，避免被批谈判结果利于朝鲜。

▽暴行

韩国情报机构“国家情报院”在金正男遇害后不久立即发表见解称，这是基于金正恩政府上台时就发出的“永久命令”的案件。有意见指出，作为朝鲜而言，倾注政府的威严也要避免这种见解被马来西亚政府认定，所以打出了“人质外交”暴行。

北京的外交消息人士分析说，“不惜非理性手段的朝鲜‘边缘外交’，从有常识的国家来看就是被迫进行（于己）不利的谈判。以解救外交官等为最优先事项的马来西亚对朝鲜让步是不可避免的”。

马来西亚预计最早今年内就将举行大选，处于“政治季节”之中。对希望在大选中获胜保住总理职位的纳吉布而言，为避免政府形象受到打击，人质“平安回国”是高于一切的命令。可以说，为此不惜付出任何代价是其真实想法，被朝鲜看透了底牌。

▽圆满解决

朝鲜在30日通过朝中社发表的与马来西亚的联合声明中表示，“双方重新确认双边关系的重要性。为此，两国同意，积极协商重启免签制度的事宜”。透露出力图修复恶化了的两国关系。

从中可以看出，朝鲜希望通过勉强留住与曾是本国在东南亚经济活动的珍贵立足点的马来西亚，并演出“圆满解决”问题的一幕，把关于案件应对的国际性评价的恶化程度控制在最小限度。

马来西亚方面没有发表该联合声明。上述消息人士指出，“导致外交官身处险境的精神创伤颇大，无法认为两国能够重返像以前一样的友好关系”。

▽“胜利”

为平安回国的家人泪流满面地女性、沉默着抱紧年幼孩子们的家属……31日，曾是“人质”的9名马来西亚公民返回金正男遇害案发地吉隆坡国际机场的场景被马方媒体大举报导。

“为达成该成果，非公开地进行了彻底的谈判。为切实促成9人回国，我们克服了众多困难”。纳吉布在30日晚发布的声明中大力强调与朝鲜的谈判获得了“平安回国”结果这一“胜利”。

不过，声明始终未提及嫌疑人等离境。直到31日，警察总长哈立德才透露了相关信息。这似乎可以视为马方特意避免暴露被朝方压倒的谈判结果详情。

遗体和嫌疑人30日从该机场出发时，作为马方送行角色现身的是被朝鲜宣布驱逐出境的驻朝大使穆罕默德･尼藏･穆罕默德（音译）。他与朝鲜代表团握手，上演“友好氛围”，两国的外交谈判落下了帷幕。（完）