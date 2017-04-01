Close

共同网

2017年04月01日 00時27分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

日本共同社中文网站“共同网”定于4月9日改版。此前将向收费用户以电子邮件的方式发送新密码。
除收费阅读的网页外，免费网站4月9日也将全新上线。
即时呈现日本政治、经济、社会、日中关系等领域的最新消息与精彩照片。敬请期待。

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

聚焦：朝鲜“人质外交”成功 免被认定国家参与

2017年03月31日

朝鲜“人质外交”获得成功

朝鲜“人质外交”获得成功

3月31日，朝鲜外务省相关人士等为回国抵达了北京国际机场。（共同社）

　　【共同社北京、吉隆坡3月31日电】对于严厉追究朝鲜金正男遇害案真相的马来西亚，朝鲜采取了实际上把外交官等作为人质的“边缘外交”，成功换回了遗体和嫌疑人等。虽然避免了被认定国家参与的最糟糕事态，但这种对长年友好国的过激措施再度给国际社会留下了朝鲜非人道主义的印象。另一方面，马来西亚则着力强调解救了“人质”，避免被批谈判结果利于朝鲜。

▽暴行

　　韩国情报机构“国家情报院”在金正男遇害后不久立即发表见解称，这是基于金正恩政府上台时就发出的“永久命令”的案件。有意见指出，作为朝鲜而言，倾注政府的威严也要避免这种见解被马来西亚政府认定，所以打出了“人质外交”暴行。

　　北京的外交消息人士分析说，“不惜非理性手段的朝鲜‘边缘外交’，从有常识的国家来看就是被迫进行（于己）不利的谈判。以解救外交官等为最优先事项的马来西亚对朝鲜让步是不可避免的”。

　　马来西亚预计最早今年内就将举行大选，处于“政治季节”之中。对希望在大选中获胜保住总理职位的纳吉布而言，为避免政府形象受到打击，人质“平安回国”是高于一切的命令。可以说，为此不惜付出任何代价是其真实想法，被朝鲜看透了底牌。

▽圆满解决

　　朝鲜在30日通过朝中社发表的与马来西亚的联合声明中表示，“双方重新确认双边关系的重要性。为此，两国同意，积极协商重启免签制度的事宜”。透露出力图修复恶化了的两国关系。

　　从中可以看出，朝鲜希望通过勉强留住与曾是本国在东南亚经济活动的珍贵立足点的马来西亚，并演出“圆满解决”问题的一幕，把关于案件应对的国际性评价的恶化程度控制在最小限度。

　　马来西亚方面没有发表该联合声明。上述消息人士指出，“导致外交官身处险境的精神创伤颇大，无法认为两国能够重返像以前一样的友好关系”。

▽“胜利”

　　为平安回国的家人泪流满面地女性、沉默着抱紧年幼孩子们的家属……31日，曾是“人质”的9名马来西亚公民返回金正男遇害案发地吉隆坡国际机场的场景被马方媒体大举报导。

　　“为达成该成果，非公开地进行了彻底的谈判。为切实促成9人回国，我们克服了众多困难”。纳吉布在30日晚发布的声明中大力强调与朝鲜的谈判获得了“平安回国”结果这一“胜利”。

　　不过，声明始终未提及嫌疑人等离境。直到31日，警察总长哈立德才透露了相关信息。这似乎可以视为马方特意避免暴露被朝方压倒的谈判结果详情。

　　遗体和嫌疑人30日从该机场出发时，作为马方送行角色现身的是被朝鲜宣布驱逐出境的驻朝大使穆罕默德･尼藏･穆罕默德（音译）。他与朝鲜代表团握手，上演“友好氛围”，两国的外交谈判落下了帷幕。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年03月25日访台的日本副大臣称日台非政府关系不变
  2. 2017年03月26日焦点：金正男案被告供述称朝鲜籍嫌疑人曾具体指示
  3. 2017年03月25日日本前众院议长河野洋平4月将携经贸代表团访华
  4. 2017年03月26日日本两备控股豪华游轮拟2020年4月首航
  5. 2017年03月27日东京都中小学《奥运读本》被指违反奥运宪章精神

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网