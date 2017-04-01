Close

共同网

2017年04月01日 00時27分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

日本共同社中文网站“共同网”定于4月9日改版。此前将向收费用户以电子邮件的方式发送新密码。
除收费阅读的网页外，免费网站4月9日也将全新上线。
即时呈现日本政治、经济、社会、日中关系等领域的最新消息与精彩照片。敬请期待。

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

东电高层人事大调整 小早川出任社长

2017年03月31日

东电高层人事大调整

东电高层人事大调整

图为东京电力控股的新任社长小早川智明。3月4日摄于东京都港区。（共同社）

　　【共同社3月31日电】东京电力控股公司31日正式宣布新高层人事，零售部门东电能源伙伴公司社长小早川智明（53岁）接替广濑直己（64）出任社长。严峻经营环境下背水列阵的新高层除更年轻外，另有大幅度变更，13名董事中10人为新任命人事。经济界泰斗、日立制作所名誉董事长川村隆（77岁）接替数土文夫（76岁）出任董事长，辅佐新社长推进经营改革。

　　东电控股31日召开董事会，就社长等高层人事进行商议。持有东电有表决权的过半股份的日本政府考虑到反应堆报废和赔偿等福岛第一核电站事故应对费用的估算倍增至22万亿日元（约合人民币1.35万亿元），认为有必要彻底修改经营重组计划，更新人事。新旧管理层将经6月下旬的定期股东大会进行交接。

　　广濑社长卸任董事职位，担任新设的执行副董事长一职，负责核电站事故的赔偿工作。外部董事由三井物产前社长枪田松莹、中央大学法科大学院教授安念润司及经营共创基盘公司首席执行官（CEO）富山和彦等人担任。执行董事方面，福岛重建总部代表石崎芳行不再担任执行副社长一职，出任福岛担当特别顾问。

　　在零售全面自由化的背景下，电力业界今后的竞争将进一步激化。新管理层需要在处理好事故应对的同时，通过改革强化竞争力。

　　小早川作为子公司的社长曾主导应对电力和天然气零售的全面自由化。今后将着手业界重组和核电站事故应对等中长期问题。

　　川村是经济产业省专家会议“东电改革与1F（福岛第一核电站）问题委员会”的委员，其作为日立社长兼董事长扭转业绩的经营手腕受到普遍肯定。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年03月25日访台的日本副大臣称日台非政府关系不变
  2. 2017年03月26日焦点：金正男案被告供述称朝鲜籍嫌疑人曾具体指示
  3. 2017年03月25日日本前众院议长河野洋平4月将携经贸代表团访华
  4. 2017年03月26日日本两备控股豪华游轮拟2020年4月首航
  5. 2017年03月27日东京都中小学《奥运读本》被指违反奥运宪章精神

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网