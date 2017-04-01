东电高层人事大调整 小早川出任社长

东电高层人事大调整 图为东京电力控股的新任社长小早川智明。3月4日摄于东京都港区。（共同社）

【共同社3月31日电】东京电力控股公司31日正式宣布新高层人事，零售部门东电能源伙伴公司社长小早川智明（53岁）接替广濑直己（64）出任社长。严峻经营环境下背水列阵的新高层除更年轻外，另有大幅度变更，13名董事中10人为新任命人事。经济界泰斗、日立制作所名誉董事长川村隆（77岁）接替数土文夫（76岁）出任董事长，辅佐新社长推进经营改革。

东电控股31日召开董事会，就社长等高层人事进行商议。持有东电有表决权的过半股份的日本政府考虑到反应堆报废和赔偿等福岛第一核电站事故应对费用的估算倍增至22万亿日元（约合人民币1.35万亿元），认为有必要彻底修改经营重组计划，更新人事。新旧管理层将经6月下旬的定期股东大会进行交接。

广濑社长卸任董事职位，担任新设的执行副董事长一职，负责核电站事故的赔偿工作。外部董事由三井物产前社长枪田松莹、中央大学法科大学院教授安念润司及经营共创基盘公司首席执行官（CEO）富山和彦等人担任。执行董事方面，福岛重建总部代表石崎芳行不再担任执行副社长一职，出任福岛担当特别顾问。

在零售全面自由化的背景下，电力业界今后的竞争将进一步激化。新管理层需要在处理好事故应对的同时，通过改革强化竞争力。

小早川作为子公司的社长曾主导应对电力和天然气零售的全面自由化。今后将着手业界重组和核电站事故应对等中长期问题。

川村是经济产业省专家会议“东电改革与1F（福岛第一核电站）问题委员会”的委员，其作为日立社长兼董事长扭转业绩的经营手腕受到普遍肯定。（完）