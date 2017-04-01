三井住友银行新行长有意收购美国地方银行 三井住友银行的新行长高岛诚接受采访表示，有意收购美国的地方银行。（共同社）

【共同社4月1日电】三井住友银行的新行长高岛诚（59岁）日前接受共同社采访表示，有意收购美国的地方银行，作为其企业并购战略的一部分。高岛指出，通过美国地方银行筹措外汇“是现有经营中最后的缺失”，是加速海外发展必不可缺的一环。

大型银行因加强海外业务在贷款等时候需要用到美元，因此对美元的需求不断扩大，如何以低成本稳定地确保美元成为一大课题。高岛表示：“尽管筹措手段不断拓展，但为了扩大商务，进一步的多样化极为重要。”

然而，国际金融监管加强的情况下，会造成资本充足率降低的大规模收购变得困难。高岛还表示：“最优先还是凭自己的力量展开战略，收购是成为全球性金融机构的辅助手段。”

三井住友银行的欧洲总部功能目前放在伦敦，但鉴于英国脱离欧盟（EU），目前正在商讨扩充欧盟区域内网点的功能。高岛称德国的法兰克福及都柏林为有力候选，将在数月内作出决定。

高岛计划将三井住友打造成日本国内盈利能力最强的金融机构。除了为苦于后继无人的中小企业解决事业继承问题提供支持，通过提供高水平的金融服务增加手续费收入外，还将利用IT提高银行门店的运营效率。高岛表示：“希望能打造不同于过去形象的新店铺。”

高岛4月1日正式上任。（完）