Close

共同网

2017年04月01日 19時29分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

日本共同社中文网站“共同网”定于4月9日改版。此前将向收费用户以电子邮件的方式发送新密码。
除收费阅读的网页外，免费网站4月9日也将全新上线。
即时呈现日本政治、经济、社会、日中关系等领域的最新消息与精彩照片。敬请期待。

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

特朗普签署纠正不公平贸易总统令 日中成标靶

2017年04月01日

特朗普签署纠正不公平贸易总统令

特朗普签署纠正不公平贸易总统令

3月31日，美国总统特朗普在华盛顿就纠正不公平贸易的总统令发表演说。（图片不出售）（Getty＝共同社）

　　【共同社华盛顿4月1日电】美国总统特朗普3月31日签署了两份旨在纠正不公平贸易的总统令。瞄准日本及中国，力争削减美国的巨额贸易逆差。特朗普签字前在白宫发表演说称：“不公平的贸易对象国将会受到严厉报应”，暗示或征收高额关税等。

　　在4月6日至7日的美中首脑会谈、18日的日美经济对话首次会议即将举行之前，特朗普再次表明了强硬姿态。特朗普希望通过减少贸易逆差，展示保护制造业及劳动者的决心，以此来挽回处于低迷状态的支持率。

　　美国贸易代表办公室（USTR）3月31日发布的《贸易壁垒报告》指出日本的农产品及汽车市场比较封闭，是一大问题。日本政府对此加强了警惕。美国副总统彭斯及商务部长罗斯均将出席日美经济对话。

　　其中一份总统令要求商务部及USTR调查每个贸易对象国的贸易逆差原因，并在90天以内进行汇报。美国2016年货物贸易中出现高额逆差的国家成了调查对象。除日中两国之外，还包括德国及墨西哥等。

　　美国将分析对象国的关税、非关税壁垒、旨在保护国内产业的补贴以及钢铁产能过剩等对美国出口造成了怎样的阻碍。还以对象国引导本国货币贬值也可能导致美国贸易逆差为由，计划调查汇率与逆差的关系。

　　总统令中指出“美国与许多国家缔结了贸易协定，也加入了世界贸易组织（WTO），但并未获得预期的恩惠”。美国将不受WTO规定的国际贸易规则束缚，探讨依据国内法征收高税率的制裁关税。

　　美国将力争缩小不断累积的贸易逆差，纠正被认为存在不公平和歧视的对象国的商业习惯，强化制造业及国防产业。此举被认为是把逆差原因分析告知对象国，从而让贸易谈判朝着有利美国的方向推进的战略。

　　另一份总统令旨在针对不公平贸易对象国，提高制裁关税的实际效果。将实施针对违法行为的对策。此外还要求加强防止进口侵犯知识产权的假冒商品的举措。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年03月25日访台的日本副大臣称日台非政府关系不变
  2. 2017年03月26日焦点：金正男案被告供述称朝鲜籍嫌疑人曾具体指示
  3. 2017年03月25日日本前众院议长河野洋平4月将携经贸代表团访华
  4. 2017年03月26日日本两备控股豪华游轮拟2020年4月首航
  5. 2017年03月27日东京都中小学《奥运读本》被指违反奥运宪章精神

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网