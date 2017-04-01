特朗普签署纠正不公平贸易总统令 日中成标靶

特朗普签署纠正不公平贸易总统令 3月31日，美国总统特朗普在华盛顿就纠正不公平贸易的总统令发表演说。（图片不出售）（Getty＝共同社）

【共同社华盛顿4月1日电】美国总统特朗普3月31日签署了两份旨在纠正不公平贸易的总统令。瞄准日本及中国，力争削减美国的巨额贸易逆差。特朗普签字前在白宫发表演说称：“不公平的贸易对象国将会受到严厉报应”，暗示或征收高额关税等。

在4月6日至7日的美中首脑会谈、18日的日美经济对话首次会议即将举行之前，特朗普再次表明了强硬姿态。特朗普希望通过减少贸易逆差，展示保护制造业及劳动者的决心，以此来挽回处于低迷状态的支持率。

美国贸易代表办公室（USTR）3月31日发布的《贸易壁垒报告》指出日本的农产品及汽车市场比较封闭，是一大问题。日本政府对此加强了警惕。美国副总统彭斯及商务部长罗斯均将出席日美经济对话。

其中一份总统令要求商务部及USTR调查每个贸易对象国的贸易逆差原因，并在90天以内进行汇报。美国2016年货物贸易中出现高额逆差的国家成了调查对象。除日中两国之外，还包括德国及墨西哥等。

美国将分析对象国的关税、非关税壁垒、旨在保护国内产业的补贴以及钢铁产能过剩等对美国出口造成了怎样的阻碍。还以对象国引导本国货币贬值也可能导致美国贸易逆差为由，计划调查汇率与逆差的关系。

总统令中指出“美国与许多国家缔结了贸易协定，也加入了世界贸易组织（WTO），但并未获得预期的恩惠”。美国将不受WTO规定的国际贸易规则束缚，探讨依据国内法征收高税率的制裁关税。

美国将力争缩小不断累积的贸易逆差，纠正被认为存在不公平和歧视的对象国的商业习惯，强化制造业及国防产业。此举被认为是把逆差原因分析告知对象国，从而让贸易谈判朝着有利美国的方向推进的战略。

另一份总统令旨在针对不公平贸易对象国，提高制裁关税的实际效果。将实施针对违法行为的对策。此外还要求加强防止进口侵犯知识产权的假冒商品的举措。（完）