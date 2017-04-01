分析：特朗普保护主义日益鲜明 或无视国际规则

【共同社华盛顿4月1日电】美国总统特朗普的保护主义姿态日益鲜明。从3月31日签署的总统令中，可以看出美国有意单方面认定不公平的贸易行为，力争将其作为让贸易磋商朝着有利美国的方向推进的谈判材料。为了“美国第一”，可能不惜无视国际规则。

保护主义政策始于特朗普1月23日签署的总统令，内容为永久退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），代之以与各国缔结对美国有利的双边贸易协定。签署前的会议上，特朗普将美国汽车销售不佳的日本市场作为批评对象，严厉谴责“不公平”。

特朗普还表明将重新与加拿大、墨西哥就目前的北美自由贸易协定（NAFTA）进行谈判。其经济政策亮点的税制改革中，为促使迁至海外的工厂重返美国，正在讨论降低美国出口企业税务负担、对进口企业增税的“边境税”。

3月中旬在德国召开的二十国集团（G20）财长和央行行长会议因美国的强烈反对，联合声明中删除了一贯使用的“对抗保护主义”表述，可谓罕见。

特朗普政府强调“捍卫贸易政策的主权”，计划不受世界贸易组织（WTO）规定的纠纷处理等规则的束缚。虽然美国贸易政策的核心人物商务部长罗斯极力强调“很多贸易对象国都比美国更为保护主义”，但缺乏说服力。（完）