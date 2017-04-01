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美国《贸易壁垒报告》要求日本进一步开放市场

2017年04月01日

　　【共同社华盛顿4月1日电】美国贸易代表办公室（USTR）3月31日发布了特朗普政府的首个《贸易壁垒报告》，写明将要求日本进一步开放市场。报告指出日本的农产品市场“存在重大壁垒”，还批评汽车市场“各种非关税壁垒阻碍美国汽车销售”，再次展示了削减对日贸易逆差的强烈愿望。

　　日美两国政府4月18日将在东京举行副首相兼财务相麻生太郎和副总统彭斯出席的高层经济对话的首次会议。彭斯有可能提及日美之间的贸易不平衡问题。

　　美国政府每年3月底左右发布《贸易壁垒报告》，按国别汇总阻碍美国出口的问题点。

　　此次报告对日本政府严格管理大米进口表示了不满，强调“美国产大米只有极少部分到达了日本消费者手中，基本上都成了储备米”。报告还就小麦对日出口指出，日本政府的管理“有可能扭曲贸易”。

　　在加工食品的原料方面，报告认为日本政府正在朝着“原则上必须注明原产国”的方向推进探讨是一大问题。对美国农产品出口有可能因此减少表示了担忧。

　　有关汽车市场，报表指出日本存在与认证有关的独特标准和测试程序作等，将其作为非关税壁垒的典型例子，认为日方“把美国企业关在门外，使其遭受损失”。（完）

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