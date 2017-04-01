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日本首座室外“乐高乐园”在名古屋正式开业

2017年04月01日

日本首座室外“乐高乐园”正式开业

日本首座室外“乐高乐园”正式开业

4月1日，日本首座室外乐高乐园在名古屋市港区开业，孩子们在积木搭建的动物模型前玩耍。（共同社）

　　【共同社4月1日电】人气玩具“乐高积木”的大型主题公园“日本乐高乐园”1日在名古屋市港区开业。约1700万个积木制作的动物和日本名胜模型设于园内各处，将人们带入乐高的世界。预计每年将有200万人次到访。

　　运营公司社长Torben Jensen在开业仪式上说：“希望世界各国的孩子们都来名古屋，创造难忘的回忆。”这是继东京迪士尼乐园（位于千叶县浦安市）、日本环球影城（USJ，位于大阪市）后日本国内第三个国际品牌的主题公园。

　　乐高乐园建设费约320亿日元（约合人民币20亿元），占地约9.3公顷，2岁至12岁的儿童能够和家人一起体验40种以上的表演及游乐项目。园内分为七个区，在“冒险区”可乘坐越野车（Buggy）探索古代寺院，在“海盗之岸区”则有扮成海盗的员工带动观众一起表演。

　　开业当天小雨，但大量游客在入口排队，开业时间比原计划提前了约一小时。爱知县丰桥市的铃木雅人（8岁）兴奋地说：“昨晚没睡着。我想登上观景塔。”

　　这是日本首个室外乐高乐园，也是全球第8处。门票为成人票6900日元，12岁以下儿童票5300日元，2岁以下免费。（完）

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