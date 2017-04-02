东京奥组委启动回收废旧家电制奖牌工作 4月1日，用于制作东京奥运奖牌的废旧家电金属回收再利用活动全面启动。奥运男子游泳奖牌得主松田丈志（右）和残奥游泳运动员山田拓朗（左）为活动作宣传。摄于东京大手町。（共同社）

【共同社4月1日电】2020年东京奥运会和残奥会组织委员会1日全面启动家庭废旧手机和数码相机等小型家电的回收工作，用来变废为宝，提炼授予运动员奖牌的金属材料。在提供合作的NTT都科摩公司的店铺里，奥运男子游泳奖牌得主松田丈志（32岁）和残奥游泳运动员山田拓朗（25岁）提供了自己用过的废旧手机。今后，全国各地方政府也将陆续开始回收。

据悉，被称为“城市矿山”的废旧小型家电日本全国每年多达65万吨，其中相当于844亿日元（约合人民币52亿元）的有用金属未被利用。呼吁国民提供废旧小型家电的举措在奥运会和残奥会中属于首创。

在促进国民参与的同时，此举也是让回收再利用文化在日本渗透并向全球发出相关讯息的机会，组委会期待能够成为“对奥运造势和创造奥运遗产有意义的活动”。松田提供了从老家带来的3部手机，表示：“我觉得会制造出更能让日本民众记忆深刻的奖牌。”

今后，NTT都科摩将在全国约2400家店铺回收各通信运营商的手机，地方政府也将在政府大楼等处设置专用箱回收手机、电脑和数码相机等。

包括尚在协调的部分在内，截至1日参加该活动的地方政府达640个。由于环境省全面提供合作，向各地方政府发出了通知，参加数急速增加。东京都从2月起开始回收智能手机等，都知事小池百合子称已收集到2万多个。（完）