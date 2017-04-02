独家：日本民间智库估算福岛核事故处理费或达70万亿日元

福岛灾区铁路因解除避难指示恢复通车 4月1日，因东日本大地震与福岛核事故而停运的JR常磐线“小高”（福岛县南相马市）-“浪江”（同县浪江町）段铁路时隔6年恢复了通车。图为列车行驶在浪江町，下方是堆积如山的去污作业产生的废弃物。（共同社）

【共同社4月1日电】1日获悉，日本民间智库“日本经济研究中心”（东京）就东京电力公司福岛第一核电站事故的反应堆报废、去污及赔偿等处理费用汇总估算结果称，总额将达50万亿～70万亿日元（约合人民币3.1万亿～4.3万亿元）。与经济产业省去年12月公布的由探讨东电经营重组的专家会议约22万亿日元的估算结果相比，增加了2倍多。

日本政府在福岛核事故发生后，认为处理费用总额预计约11万亿日元。此后经产省公布的估算费用则翻一番，提出了把部分赔偿费用转嫁到电费上，让国民承担的方针。该研究中心提议称“如果处理费用增加，就有可能导致国民负担大幅加重，有必要调整国家的核能政策”。

此次报告显示，与经产省估算相比，增长最多的是去污费用。政府预计福岛县内的去污作业将产生最大约2200万立方米的污染土壤等废弃物，在县外进行最终处理，但目前处理地的甄选工作并无眉目，经产省估算的6万亿日元去污费用中也没有计入相关费用。

鉴于青森县六所村的填埋设施处理低放射性废弃物的单价为每1万吨约80亿～190亿日元，该中心以相同水准估算了最终处理费用，结果为共需30万亿日元。

被指需要耗时三四十年的反应堆报废工作的费用则从经产省估算的8万亿日元升至11万亿日元。该研究中心依据经产省公布的普通反应堆报废费用进行了估算。虽然反应堆解体所产生的全部废弃物中，堆内构造物及废液等放射性废弃物仅占数个百分点，其余均为辐射量不超标的普通废弃物；但此次估算时把1至3号机组出现堆芯熔化的第一核电站解体所产生的废弃物全部视为放射性废弃物进行处理。

去除核污水中的放射性物质氚存在技术困难，第一核电站厂区内的储罐等中积攒了约100万吨核污水，政府还未敲定处理方法。该研究中心依据日本原子能研究开发机构等的数据，以处理费用为每吨2000万日元进行估算，合计达20万亿日元。

另一方面，由于氚与氢元素的科学性质几乎相同，日本原子能规制委员会主张应该将其排放入海。若将其稀释至活度标准以下再排放入海，预计费用将不到20万亿日元。假设处理核污水时间为40年，估算出该期间对当地渔民的补偿共需约3000亿日元。

赔偿费用则沿用了经产省估算的8万亿日元的数据。（完）