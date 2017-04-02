焦点：美国在日美经济对话前加强施压 日本处于守势

特朗普签署纠正不公平贸易总统令 3月31日，美国总统特朗普在华盛顿就纠正不公平贸易的总统令发表演说。（图片不出售）（Getty＝共同社）

【共同社4月1日电】美国总统特朗普3月31日签署了旨在削减贸易逆差的总统令，在4月18日的日美经济对话前夕进一步加强对日施压。特朗普还暗示将对“不公平的贸易对象国”征收高额关税，把在有利美国的条件下与日本缔结双边贸易协定纳入了视野。经济对话中，汽车和农业等日本的重要领域成为焦点的可能性加大，日本政府不得不处于防守境地。

特朗普要求调查每个贸易对象国的贸易逆差原因，对日本和中国等国进行制约。除了美国副总统彭斯外，对解决贸易不平衡问题展现了强烈意愿的商务部部长罗斯也表示将出席日美经济对话。宣布退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的美国考虑缔结日美自由贸易协定（FTA），试图主导谈判。

3月31日发布的特朗普政府的首个《贸易壁垒报告》批评日本政府对大米和小麦等农产品实施严格的进口管理，认为汽车的非关税壁垒“阻碍美国汽车销售”。美国贸易代表办公室（USTR）还以日本等的钢铁产品以不合理低价进口至美国为由，决定征收制裁性关税。

另一方面，日本政府则考虑避免对上述领域进行深入讨论。3月上旬曾派遣外务省和财务省等的副部级官员访美，呼吁把经济对话的着力点放在日美容易合作的能源和完善基础设施等方面。

鉴于罗斯表示将参加经济对话，日方正在进行协调，计划除了副首相兼财务相麻生太郎外，外相岸田文雄和经济产业相世耕弘成等也将参加对话。政府相关人士警惕地表示：“根据基于总统令实施的美国调查结果，我们或许有必要提出反驳。”（完）