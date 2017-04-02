Close

共同网

2017年04月02日 13時48分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

日本共同社中文网站“共同网”定于4月9日改版。此前将向收费用户以电子邮件的方式发送新密码。
除收费阅读的网页外，免费网站4月9日也将全新上线。
即时呈现日本政治、经济、社会、日中关系等领域的最新消息与精彩照片。敬请期待。

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

民调显示近三成日本人认为“防卫”走下坡路

2017年04月02日

　　【共同社4月2日电】日本内阁府1日公布的“社会意识相关舆论调查”结果显示，关于“目前日本走下坡路的领域”（多选），回答“防卫”的人达28.2%，比去年的上次调查增加4.0个百分点。这是1998年开始此项调查以来，回答“防卫”者占比最高的一次。可能是由于朝鲜的核试验与导弹发射，以及伴随安全保障相关法生效的新任务赋予等，造成民众对安保方面的担忧有所增强。

　　从该设问的所有回答来看，37.1%的受访者选择“国家财政”，居于首位；其次是“地区差距”，为28.5%。“防卫”位居第三，第四是“经济”。第五位是“外交”，为26.7%，比上次增加了8.1个百分点。

　　对社会整体满意度的设问中，回答“满意”和“比较满意”的受访者总计65.9%，是2009年创设该问题以来的峰值；回答“不满意”和“不太满意”的合计为33.3%，创新低。

　　关于民意在国家政策中得到反映的程度，认为“几乎未有反映”和“反映不多”的受访者总计62.1%，超过回答“得到了相当多的反映”和“一定程度上反映”的人士（34.6%）。

　　从本次起，调查对象的年龄改为18岁以上。此次调查于今年1月至2月以全国各地1万人为对象实施。回收率为59.9%。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年03月26日焦点：金正男案被告供述称朝鲜籍嫌疑人曾具体指示
  2. 2017年03月26日日本两备控股豪华游轮拟2020年4月首航
  3. 2017年03月27日东京都中小学《奥运读本》被指违反奥运宪章精神
  4. 2017年03月27日聚焦：特朗普政府对全球变暖对策投下阴影
  5. 2017年03月26日东京将建奥运兴奋剂检查分析设施

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网