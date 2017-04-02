民调显示近三成日本人认为“防卫”走下坡路

【共同社4月2日电】日本内阁府1日公布的“社会意识相关舆论调查”结果显示，关于“目前日本走下坡路的领域”（多选），回答“防卫”的人达28.2%，比去年的上次调查增加4.0个百分点。这是1998年开始此项调查以来，回答“防卫”者占比最高的一次。可能是由于朝鲜的核试验与导弹发射，以及伴随安全保障相关法生效的新任务赋予等，造成民众对安保方面的担忧有所增强。

从该设问的所有回答来看，37.1%的受访者选择“国家财政”，居于首位；其次是“地区差距”，为28.5%。“防卫”位居第三，第四是“经济”。第五位是“外交”，为26.7%，比上次增加了8.1个百分点。

对社会整体满意度的设问中，回答“满意”和“比较满意”的受访者总计65.9%，是2009年创设该问题以来的峰值；回答“不满意”和“不太满意”的合计为33.3%，创新低。

关于民意在国家政策中得到反映的程度，认为“几乎未有反映”和“反映不多”的受访者总计62.1%，超过回答“得到了相当多的反映”和“一定程度上反映”的人士（34.6%）。

从本次起，调查对象的年龄改为18岁以上。此次调查于今年1月至2月以全国各地1万人为对象实施。回收率为59.9%。（完）