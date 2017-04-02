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2017年04月02日 20時05分

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日本车企共享网络攻击信息以提升“车联网”安全性

2017年04月02日

　　【共同社4月2日电】1日获悉，丰田汽车和日产汽车等日本国内10家大型车企将从2017年度起共享关于针对汽车的网络攻击信息，致力于提升安全对策。随着接入互联网提供各种服务的“车联网”的普及，此举旨在应对不断增大的黑客攻击风险。

　　在行业团体日本汽车工业会内，10家企业成立了工作组。除丰田、日产外，还有本田、马自达、斯巴鲁、铃木等成员，将在4月以后早些时候正式开展活动。

　　车联网被指存在遭黑客劫持远程操纵的危险，安全研究人员的实验也被公开。通过此次的措施，各公司交换已掌握的网络攻击手段以及车用软件的缺陷（脆弱性）等信息，希望有利于采取防御措施。

　　2015年美国汽车巨头“FCA US”（原克莱斯勒）发现旗下部分车型有可能被外部操纵，该公司决定大量召回。网络攻击威胁的现实性正在增加。

　　商社行业团体日本贸易会也从去年4月开始了共享网络攻击相关信息的措施。据悉23家商社参与活动，结合“目标型攻击邮件”和网站篡改等信息，提高了安全性。

　　各行业内共享网络攻击信息的举措称为“ISAC”，在率先实行的美国，各行业成立了组织。在日本迄今已有信息通信、金融和电力行业成立了ISAC组织。汽车、商社两大行业虽然没有成立新组织，但行业团体中将确保相同的框架。（完）

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