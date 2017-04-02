深度解读：特朗普试图以贸易政策挽回支持

特朗普试图以贸易政策挽回支持 图为在横滨港等待出口的汽车。（共同社）

【共同社4月2日电】美国总统特朗普签署了旨在削减贸易逆差的总统令。在主要竞选承诺因议会反对而遭遇挫折的情况下，此举意在加强对在贸易不平衡问题中成为责难对象的日本等的攻势，以挽回低迷的支持率。希望避免与美国深入讨论贸易问题的日本政府势必将苦于应对。对于强化保护主义的美国的态度，日本汽车行业等的不满情绪增加。

▽蓝图

“将为美国制造业的迅猛崛起打造平台。”特朗普于当地时间3月31日在白宫发表演说，阐述了总统令的目的。其身旁并排站立着制定贸易政策的国家贸易委员会（NTC）主席纳瓦罗、商务部长罗斯和副总统彭斯，表明了根除贸易不公平的决心。

总统令内容是要求商务部和贸易代表办公室（USTR）对各贸易伙伴国进行贸易逆差原因分析，并在90天内做出报告。调查对象为美国2016年货物贸易中出现高额逆差的国家。虽然没有指名，但逆差额排名前两位的中国和日本很可能包含在其中。

特朗普政府承诺的医疗保险制度改革的代替法案因其所属的共和党内部保守强硬派的强烈反对而被迫撤回。阻止非法移民入境的墨西哥边境隔离墙的建造费用也未能如愿计入预算，特朗普的支持率降至35%左右。因此为挽回劣势瞄准了贸易政策。

在跨太平洋伙伴关系协定（TPP）谈判进入最后阶段的奥巴马执政时期，把议会掌握的贸易谈判权限完全交给总统的《贸易促进授权(TPA)法》获得通过。得益于此，特朗普政府的意向更容易反映到贸易政策之中。

通过减少贸易逆差、表明保护制造业和劳动者的决心来恢复支持率――特朗普描绘着这样一幅蓝图。

▽余韵未能持续

日本政府的姿态是“只能看美国的做法加以应对，如果认识出现差异，将予以反驳”（经济产业省干部语）。2月的日美首脑会谈在友好氛围中落幕。在此氛围的余韵下，4月18日在东京召开的日美经济对话将以基建投资和宏观经济等为中心展开讨论，原本希望贸易问题能平稳过渡，但前景变得难以预料。

预计美方除副总统彭斯之外，商务部长罗斯也将参加。摆出坚实阵容，很有可能在贸易不平衡问题上对日本提出严厉要求。

2016年日本对美出口额达14.1429万亿日元（约合人民币8740亿元），进口额仅约一半，为7.3221万亿日元。USTR的《贸易壁垒报告》指出日本汽车及农产品市场的封闭性。今后日美间的讨论可能还包括汽车认证标准和牛肉关税等具体议题。

▽可能退出

另一方面，大型汽车企业干部反驳称“日本市场不存在非关税壁垒”，指出“美国厂家没有推出适合日本的车辆”。日本汽车工业会会长、日产汽车社长西川广人也强调称：“关税为零，非常开放。”

在美国也开设“优衣库”分店的日本迅销公司董事长兼社长柳井正也因成本高昂而断言“不可能”在美国当地生产。在特朗普为确保就业而逼迫国内外企业在美生产的形势下，柳井甚至表示：“（如果叫我们在当地生产，）我们将退出美国市场。”美国政府甚至可能无视制定国际贸易规则的世界贸易组织（WTO），民间也可能出现对美国说“不”的浪潮。（完）