分析：核事故巨额处理费负担的讨论或不可避免

【共同社4月2日电】日本民间智库估算福岛核事故的应对处理费用最高将达70万亿日元（约合人民币4.3万亿元），其中占比最大的是去污过程中的土壤和反应堆报废产生的放射性废弃物等核污染垃圾的最终处理费用。事故处理相关的政府人士在承认民间估算有一定合理性的基础上，指出“既然要求国民负担，那么事故应对需要多少费用的讨论将来是不可避免的”。

关于反应堆报废产生的废弃物，已决定将部分低放废弃物埋到地下的处理方针，但除此之外，接收地点和处理方法几乎都没有决定。中央政府通过法律规定了去污产生的污染土壤在福岛县的过渡性储存设施用保管，30年以内在县外进行最终处理，但最终处理地的确保却完全没有眉目。

经济产业省去年12月公布估算结果称核事故应对费用约22万亿日元，但最终处理费用不包括在内。民间的估算假定已找到最终处理地，所需费用为30万亿日元。该估算结果提出，即使污染垃圾的接收地已找到，也有必要向当地政府和居民等支付巨额的应对费用。

此外，关于第一核电站反应堆报废作业中最大难关的取出熔落核燃料（燃料碎片）作业，政府相关人士指出：“即使成功取出，因为处理和保管的方针及场所全没有决定，其费用也将极高。”并称：“如果像切尔诺贝利核电站那样用混凝土覆盖的石棺方法管理，会产生怎样的问题以及需要多少费用也无法估计。”（完）