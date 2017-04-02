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北海道敲定红砖厅舍翻修方案 将强化观光据点功能

2017年04月02日

　　【共同社4月2日电】北海道汇总了观光景点中作为“红砖厅舍”为大家所熟悉的国家重要文化遗产“北海道厅旧本厅舍”的翻修方案。主要内容是在实施抗震加固和无障碍化的同时，将有使用北海道产食材的餐馆和销售特产的精选店铺进驻，强化作为观光据点的功能，3月底开始与文化厅就改变重要文化遗产的现状展开了必要的磋商。

　　1888年12月竣工的红砖厅舍共有地上2层和地下1层，由大约250万块红砖堆砌而成。是北海道政府举行会议的现役政府大楼，1楼设有道立档案馆。为恢复创建时原貌于1968年实施的改建已过去近半个世纪，建筑严重老化，道政府此前一直探讨翻新和改变用途。

　　根据翻修方案，将停止其作为行政大楼的功能，档案馆也将搬迁。1楼将以提供旅游信息及餐饮和商店为主。2楼将扩充现有的北方四岛和库页相关的展示，作为历史与文化的楼层，还将设置可举行音乐会的活动区域。中央的八角塔将进行抗震加固，并构想建设阶梯以供参观。

　　2018年将是明治政府基于探险家松浦武四郎的建议书命名“北海道”迎来150周年，北海道正在策划各种纪念活动。知事高桥春美表示：“重新审视红砖厅舍的存在，希望使其成为让道民和各国游客感到‘名不虚传’的建筑。”（完）

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