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森友及PKO日报问题引发对政府档案保管期限的关注

2017年04月02日

　　【共同社4月2日电】根据规定妥善保管行政档案义务的日本《公文书管理法》的档案管理方式受到关注。这是由于围绕大阪市学校法人“森友学园”收购国有土地、参加南苏丹联合国维和行动（PKO）部队日报问题，相继出现因保管期限而“碰壁”的情况。在野党将要求尽可能保存，但并未见政府有修改法律的动向。

　　森友学园问题中，财务省称基于该法的“财务省行政文书管理规则”已将近畿财务局与学园方面的磋商记录销毁，回避就过程进行说明。财务省介绍称，根据规则的细则，磋商和会面记录等不属于历史档案的文件保管期限为不满一年。官房长官菅义伟表明政府立场称，销毁没有带来显著的不良影响。

　　参加南苏丹PKO的陆上自卫队日报的保管期限也是“不满一年”。去年10月受理信息公开申请的防卫省进入12月后决定以“已销毁”为由拒绝公开。之后因发现日报的存在而被视为问题。

　　问题曝光后，尽管防卫相稻田朋美2月表明“当地队员记录见闻的资料全都应切实保管”，但就防卫省的改正措施仅称“正在研究”。

　　要求制作“能验证决策过程的行政文件”的《公文书管理法》到4月1日已实施6年。主管该法的行政改革担当相山本幸三在3月31日的记者会上称，“将重新整理以取得国民的理解”，表示考虑修改各政府机关规则标准的指导方针，但并未言及期限和具体措施。（完）

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