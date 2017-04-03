日本共产党党报时隔约28年标注年号 4月1日，日本共产党党报《赤旗》时隔约28年重启年号纪年。（共同社）

【共同社4月2日电】日本共产党党报《赤旗》时隔约28年于1日重启年号纪年。该党干部表示“保守派人士的订阅者比例上升，许多人表示‘将公历换算成年号很麻烦’”，今后也将持续该方针。因认为使用年号“令人想起天皇制”，该党过去一直与此保持距离，此次之所以改变方针，也有观点认为是为了扩大支持而采取“灵活路线”的一部分。

该报基于反对天皇制的立场，在昭和改为平成的1989年1月7日以后再未使用过年号。

本次标记年号的是报纸头版报头旁的日期部分。在表示公元2017年4月1日的日期下方括号内注明了“平成29年”。第二版以后的上方日期部分和新闻正文中的公元纪年不变。据悉该党的正式文件也将继续采用公元纪年。

从去年开始，共产党改变了以往缺席天皇出席的例行国会开幕式的应对方式。围绕天皇退位法律完善的讨论，如果退位成为先例，共产党提出不必拘泥于特例法等法律形式的姿态等灵活应对的场面也引人关注。其背景可能是将此举作为近年党员减少的对策，希望扩大保守派的支持。

据该党介绍，《赤旗》的日报和周日版总计发行量约为113万部。（完）