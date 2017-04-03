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关注：“行星防御会议”将讨论防备小行星撞击地球

2017年04月02日

“行星防御会议”将于5月在东京召开

“行星防御会议”将于5月在东京召开

图为巨大小行星撞击地球的模拟图。图片由NASA提供。（图片不出售）（共同社）

　　【共同社4月2日电】发现接近地球的未知小行星，可能撞击地球——5月将在东京举行的国际会议“行星防御会议（Planetary Defense Conference）”上，专家们将就如何防备这一如同科幻电影中的情况、把损失控制在最小展开讨论。

　　会议由联合国主导，是美国国家航空航天局（NASA）及日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）参与的地球防御构想的一部分。将模拟小行星通过日本上空时出现坠落危险，进行确定地点并通知居民疏散的桌上推演。

　　担任日方会议负责人的JAXA副教授吉川真表示：“这是尽管可能性很低但可能发生的灾害。为了人类的生存，也应采取对策防患于未然。”

　　约6500万年前，墨西哥尤卡坦半岛上一颗直径约10公里的巨大陨石坠落，造成恐龙灭绝的说法广为人知。1908年西伯利亚上空的大气层可能因直径数十米的陨石闯入而发生爆炸，引起大范围的森林火灾。

　　尽管此前就曾有意见指出有必要加以防范，但直至2013年2月俄罗斯车里雅宾斯克州上空发生陨石爆炸后才加快了有关讨论。当时的陨石直径在20米左右，但强烈的冲击波造成多人受伤及建筑受损。

　　联合国在同年10月的大会上批准了防御构想。启动了由NASA、JAXA等各国宇航机构及天文台合作尽早发现未知小行星的“国际小行星预警网（IAWN）”，以及摸索预防撞击方法的“宇宙任务计划建议小组（SMPAG）”两大组织。

　　据JAXA介绍，包括直径在1公里以上威胁人类生存的星体在内，将接近地球的小行星约有15000个。不过据悉这些行星的轨道均已掌握，目前没有撞击地球的危险。

　　担忧的是可能摧毁整个城市或地区、直径在数十至数百米的小行星。由于其移动速度快、亮度低，望远镜难以发现。有分析认为有许多这类小行星掠过地球却未被发现。

　　吉川指出：“通过IAWN开展国际合作尽早发现小行星，推算出轨道十分重要。”他还称：“即便无法避免撞击，如能掌握准确的坠落地点及时间，就可事先呼吁疏散。”

　　未来还设想改变小行星的轨道来防止灾害。尽管技术上尚有诸多难题，但有人提出用无人探测器撞击，或在其附近引爆核弹头等。SMPAG将负责具体方案的立案和建议。

　　会议将于5月15日至19日在日本科学未来馆举行。（完）

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