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中国煤炭消费连续三年减少 CO2排放量得到控制

2017年04月02日

　　【共同社4月2日电】据悉中国煤炭消费量连续三年减少，预计去年能源消费所产生的二氧化碳（CO2）排放量出现微减。中国国家应对气候变化战略研究和国际合作中心（NCSC）的李俊峰教授等多名相关人士近日透露了上述消息。

　　中国在《巴黎协定》中提出“到2030年前后使CO2排放量转为下降”的目标。李俊峰表示，提前达成目标完全可能，指出日本等其他国家也应努力深入挖掘目标。

　　据李俊峰等介绍，中国2016年煤炭消费量预计较上年减少4%以上，不到38亿吨。从2013年达到约42亿吨的峰值以来，连续三年减少。政府在2017年以后也将采取减少煤炭生产及消费的方针，中国煤炭消费的高峰期很可能已经过去。

　　尽管煤炭消费减少，但经济增长过程中的能源消费仍在增加，2016年CO2排放量预计较上年微减。据悉这四年来的排放量已得到控制。单位国内生产总值（GDP）的CO2排放较上年减少5%。

　　中国政府今后也将增加可再生能源及天然气的使用，减少煤炭消费。提出目标到2017年将2016年占整体能源消费62%的煤炭比重降至60%左右。

　　李俊峰指出，中国国内在讨论使CO2排放量转为下降的目标能较2030年提前多久实现。他还透露称有观点认为，到2030年实现单位GDP的CO2排放比2005年减少60%～65%的另一目标也可提前达成。（完）

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