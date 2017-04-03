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独家：日中副外长级磋商拟于本周举行

2017年04月03日

　　【共同社4月3日电】据多名外交消息人士2日透露，日中两国政府已就本周内在东京举行副外长级磋商展开协调。双方将为在7月于德国召开二十国集团（G20）首脑会议期间实现日本首相安倍晋三和中国国家主席习近平的会谈进行磋商。日方希望为阻止成为“新阶段威胁”的朝鲜的核与导弹开发，摸索与中国合作。

　　中国外交部部长助理孔铉佑拟来日，与外务审议官秋叶刚男举行会谈。安倍有意在日中邦交正常化45周年的今年，于日本或中国举行首脑会谈，营造改善关系的印象。但围绕尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）等对立未能消除，会谈前景无法预料。

　　此次将是孔铉佑在2016年2月的日中副外长级磋商后首次赴日。据外交消息人士透露，此次磋商将在去年11月安倍与习近平于南美秘鲁的首脑会谈中就努力改善关系达成一致的基础上，协商如何推动日中关系，为G20的会谈铺路。还可能就日本担任主席国的日中韩首脑会谈的举行时间以及中国国务院总理李克强的访日等交换意见。

　　围绕朝鲜核导开发问题，日方计划基于孔铉佑3月1日在北京与朝鲜副外长李吉圣的会谈，为阻止朝方的进一步挑衅行为寻求合作。

　　孔铉佑是中国外交部日本专家组成员之一，在外交部长王毅领导下负责对日政策。3月中旬官房副长官萩生田光一访华时曾与之会谈，双方就妥善处理两国间悬而未决的问题达成一致。（完）

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